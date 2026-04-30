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¿Qué se sabe sobre el accidente de un tren de la Sabana con un carro en el norte de Bogotá?

El hecho se dio durante la mañana de este jueves 30 de abril.

Noticias RCN

abril 30 de 2026
03:28 p. m.
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Pasadas las 8:00 a.m. de este jueves 30 de abril, ocurrió un aparatoso accidente en el norte de Bogotá, más específicamente en la carrera novena con calle 200, localidad de Usaquén.

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Alerta Bogotá conoció que un tren de la Sabana tuvo que detenerse tras chocarse con un carro. La información revelada por las autoridades es que, al parecer, el vehículo habría hecho caso omiso a la señalización e invadió los carriles.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Tras el hecho, hubo intervención por parte de las unidades de ambulancia, la Secretaría de Movilidad y el grupo guía. Sobre las 9:10 a.m., el accidente fue atendido y el tren siguió su camino. Se estima que solo hubo un lesionado.

Importante anuncio sobre el Metro de Bogotá

En materia de movilidad, Bogotá le está apostando al metro, una megaobra que durante décadas quedó plasmada en el papel, pero ha estado tomando forma en los últimos meses.

El anuncio más reciente es que a la ciudad llegó el décimo tren que integrará la primera línea. Su arribo al país se dio el pasado 21 de abril en el puerto de Cartagena y finalmente fue transportado a Bogotá.

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Con respecto a los avances en las obras, hasta el 31 de marzo se supo que la línea 1 alcanzó el 75.50 %. Cabe recordar que contempla un viaducto de 24 kilómetros.

“Hoy llegó el décimo tren al Patio Taller en Bosa. El Metro avanza rápidamente para cumplir el sueño de Bogotá”, con este mensaje en redes sociales, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó el arribo.

Estos trenes están compuestos por seis vagones, miden 134 metros de largo, 2.90 metros de ancho y cuentan con una altura máxima en el interior de 2.12 metros. Esta línea inicia el recorrido en el suroccidente y culmina en la calle 72.

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