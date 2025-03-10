Cayó 'La Sicarita', una joven responsable de sanguinarios crímenes en Valle del Cauca

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, logró la captura de una joven de 20 años identificada como Jary Manuela Burgos Cruz, conocida con el alias de ‘La Sicaria, quien era buscada desde 2022 por su presunta participación en un homicidio ocurrido en el municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca.

Tras el homicidio, la joven escapó de la zona y permaneció prófuga durante más de tres años, cambiando constantemente de residencia para evadir a las autoridades.

La joven fue capturada por orden judicial y deberá responder ante las autoridades por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Uno de los peores crímenes de ‘La Sicarita’

Los hechos que la comprometen se remontan al 25 de marzo de 2022, cuando en el barrio Bloques de Uninorte, en Buga, una mujer de 36 años, identificada como Julia Graciela Reyes Brand, perdió la vida tras recibir varios disparos.

En el mismo ataque, dos personas más resultaron heridas, entre ellas un menor de edad. Según las investigaciones, la entonces adolescente de 17 años habría participado directamente en el crimen

Sin embargo, gracias a labores de seguimiento, inteligencia y recolección de evidencia física y material probatorio, los investigadores lograron ubicar su paradero y materializar su captura.

‘La Sicarita’ era parte de la banda ‘Los Magos’

De acuerdo con las indagaciones, alias ‘La Sicaria’ habría hecho parte del grupo delincuencial ‘Los Magos’, una organización que opera en Guadalajara de Buga y que se dedica al control del microtráfico, la comisión de homicidios selectivos y el ocultamiento de armas. Dentro de la estructura, la joven habría trabajado bajo las órdenes de un hombre conocido como alias “Luis Cueva”, presunto cabecilla del grupo.

Las autoridades revelaron que la joven contaba con una trayectoria criminal de al menos cuatro años, tiempo en el que habría ejecutado acciones violentas por encargo y participado en el manejo del tráfico local de estupefacientes.

Luego de su captura, Burgos Cruz fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, y durante la audiencia de control de garantías, se le impuso medida de aseguramiento en un centro de atención especializada para adolescentes, dado que al momento de los hechos era menor de edad.