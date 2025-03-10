CANAL RCN
VIDEO | Encapuchados le prendieron fuego a un local cerca de la Universidad del Valle en Cali

El reconocido establecimiento comercial está ubicado en la carrera 100 con calle 13, muy cerca de la Universidad del Valle.

octubre 03 de 2025
08:05 a. m.
En inmediaciones de la Universidad del Valle, encapuchados protagonizaron un nuevo ataque que estuvo a punto de terminar en tragedia.

Durante años, la zona ha sido epicentro de disturbios, y aunque recientemente las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado permanente para controlar la situación, los hechos vandálicos se mantienen, especialmente cada jueves.

Encapuchados le prendieron fuego a un local cerca de la Universidad del Valle

El más reciente episodio se registró en la carrera 100 con calle 13, donde un grupo de encapuchados intentó incendiar un establecimiento comercial en cercanías de la Universidad del Valle.

Los atacantes habrían actuado de forma repentina y con la clara intención de causar daños mayores. Sin embargo, la reacción de las autoridades y la comunidad evitó que el fuego se propagara.

La Secretaría de Seguridad de Cali confirmó que los responsables huyeron de la zona luego del ataque, lo que ha dificultado su identificación. Pese a los controles desplegados en el área, los disturbios siguen repitiéndose.

No es el primer ataque en inmediaciones de la Universidad del Valle

El secretario de Seguridad, Jairo García, se pronunció frente a lo ocurrido y reiteró que las investigaciones avanzan de la mano de la Fiscalía:

Estamos haciendo permanente control del sector y estamos haciendo los cierres para que no haya más afectaciones. Por supuesto continúan las investigaciones judiciales. La meta, el objetivo es identificar a aquellos que han generado esas afectaciones terroristas contra bienes privados. Y esas investigaciones avanzan con la Fiscalía Seccional de Cali.

El funcionario recordó que la ciudad ha reforzado la presencia de la Fuerza Pública en la zona de Univalle con el fin de evitar nuevos actos de violencia.

