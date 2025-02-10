CANAL RCN
Colombia

Ficha clave del Tren de Aragua cayó en Valledupar: lo buscaban por sanguinarios crímenes

Las autoridades adelantan las diligencias para la extradición a Venezuela de José Antonio Márquez.

Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
07:16 p. m.
En las últimas horas, el CTI, la Policía Nacional y agencias internacionales lograron la ubicación y captura en Valledupar de uno de los cabecillas del Tren de Aragua.

Se trata de un sanguinario criminal solicitado en extradición en Venezuela por delicados delitos de homicidios y terrorismo.

A disposición de la Fiscalía quedó José Antonio Márquez Morales, señalado integrante del Tren de Aragua, requerido por Venezuela por terrorismo, homicidios, entre otras conductas delictivas.

¿Quién es el cabecilla del Tren de Aragua capturado en Valledupar?

El informe de la Fiscalía señala que el hombre fue detenido en vía pública de Valledupar, Cesar, a través de una notificación roja de Interpol.

“Sería uno de los cabecillas de ‘Los Caracas’, una estructura armada del grupo delictivo delincuencial Tren de Aragua y el principal articulador logístico y financiero de esta organización en la frontera colombovenezolana”, dice el reporte.

Márquez Morales es requerido para que responda por cargos relacionados con terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y homicidio calificado.

Las deudas del cabecilla del Tren de Aragua en Venezuela

La captura de este criminal se dio en medio de “una operación conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y la Unidad de Búsqueda de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals), fue aprehendido en vía pública de Valledupar”.

Este hombre habría participado en el atentado con armas de fuego a un establecimiento de comercio en el estado de Zulia donde resultaron heridas varias personas, el 18 de febrero de 2023.

El gobierno de Colombia adelanta las diligencias correspondientes para que Venezuela formalice la petición de extradición.

