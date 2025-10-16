Cayó mujer mientras recibía $20 millones de una extorsión tras amenazar a una familia en Ipiales

En el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño, las autoridades capturaron a una mujer señalada de participar en una grave extorsión contra un comerciante.

El operativo fue ejecutado por unidades del GAULA de la Policía Nacional, tras un trabajo de seguimiento e inteligencia que permitió interceptarla justo cuando recibía el dinero exigido bajo amenazas.

Mujer extorsionaba con fotos de viviendas y familiares en Ipiales

De acuerdo con la información oficial, la mujer fue sorprendida en flagrancia mientras recibía 20 millones de pesos, dinero producto de una extorsión que había mantenido atemorizado a un comerciante de la zona.

Según las autoridades, la señalada intimidaba a sus víctimas enviándoles fotografías y videos de sus viviendas y de sus familiares, con el objetivo de generar miedo y presionarlas para que cumplieran con las exigencias económicas.

Durante el seguimiento, el GAULA logró recopilar pruebas que confirmaban el modo de operación de la mujer, quien mantenía comunicación constante con las víctimas y las amenazaba con atentar contra ellas o sus seres queridos si no entregaban el dinero en el lugar y la hora pactados.

La atraparon justo cuando iba a recibir el dinero de la extorsión

Un vocero del GAULA de la Policía Nacional indicó que este operativo envía un mensaje a los casos de extorsión que afectan a comerciantes en el sur del país:

Y obligarlas a pagar las exigencias económicas. Con esta captura, la Policía Nacional ratifica el mensaje claro a la ciudadanía de no ceder frente a la extorsión y a denunciar de manera inmediata la línea gratuita 165 del GAULA.

Las autoridades dejaron claro que la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía y enfrentará cargos por delitos relacionados con extorsión y amenazas.

Asimismo, el GAULA reiteró su llamado a la ciudadanía para que no se deje intimidar y denuncie de forma inmediata cualquier intento de chantaje o cobro ilegal.