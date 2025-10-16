CANAL RCN
Colombia Video

Rastros del robo a la Banda Sinfónica conducen hasta Kennedy: ofrecen millonaria recompensa

El alcalde de La Vega anunció una recompensa para capturar a los responsables del millonario hurto.

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
08:31 a. m.
Indignación ha causado el robo de los instrumentos musicales y pertenencias personales de los integrantes de la Banda Sinfónica de Cundinamarca, quienes se encontraban en el municipio de La Vega participando en un concurso nacional.

RELACIONADO

Los músicos habían representado al departamento en el evento y, tras finalizar su presentación, fueron víctimas de un hurto dentro del hotel donde se hospedaban.

¿Cómo fue el robo a la Banda Sinfónica de Cundinamarca?

El hecho ocurrió en horas de la noche, cuando los integrantes de la agrupación descansaban después de cumplir con su participación en el Concurso Nacional de Bandas Juveniles.

Durante la madrugada, los delincuentes ingresaron al establecimiento y sustrajeron varios elementos de alto valor.

De acuerdo con el reporte entregado, entre los objetos robados se encuentran instrumentos musicales como un trombón y una flauta traversa, además de celulares, tablets, iPads, pedales y dinero en efectivo.

El robo fue descubierto por los mismos músicos al despertar y revisar sus habitaciones, donde notaron la ausencia de los equipos que utilizan para sus presentaciones.

Ofrecen millonaria recompensa por los responsables del robo a la Banda Sinfónica

Ante la denuncia pública del hecho, la Alcaldía de La Vega informó que ya asumió la coordinación del caso junto con la SIJIN, para avanzar en la investigación y revisar las cámaras de seguridad del hotel y de los alrededores.

RELACIONADO

El alcalde Nelson Bermúdez confirmó que el municipio está ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del hurto.

El municipio de La Vega, Cundinamarca, hoy da una recompensa de hasta 20 millones de pesos a aquellas personas que nos ayuden a dar información, paradero y captura de las personas que cometieron este hecho.

Rastros del robo a la Banda Sinfónica conducen hasta Kennedy

En medio del rastreo de los objetos robados, las autoridades lograron ubicar señales de ubicación de algunos equipos electrónicos, como iPads y celulares, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, lo que podría ser una pista clave para dar con los responsables y recuperar parte de los elementos sustraídos.

RELACIONADO

Por ahora, las autoridades mantienen la oferta de recompensa y reiteran el llamado a la ciudadanía para que entregue cualquier información que permita ubicar los objetos o a los autores de este hecho.

