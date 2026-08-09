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Cámaras detectaron a una joven que vendía bazuco camuflada como vendedora en el centro de Bogotá

Tenía 36 dosis de bazuco, equivalentes a 80 gramos, escondidas cerca de su puesto de venta.

Mañana Express

septiembre 08 de 2026
09:23 a. m.
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Las calles del centro de Bogotá, especialmente las de La Candelaria, son constantemente vigiladas por las autoridades para detectar actividades delictivas.

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En este caso, las cámaras de seguridad permitieron identificar los movimientos sospechosos de una joven que, aparentemente, se dedicaba a la venta informal, pero que en realidad habría utilizado ese oficio como fachada para comercializar estupefacientes.

¿Cómo camuflaba el negocio de la venta de estupefacientes?

Una joven de 20 años fue capturada en pleno centro de Bogotá, luego de que las autoridades descubrieran que presuntamente utilizaba un puesto de venta informal como fachada para distribuir droga en las calles de La Candelaria.

La mujer permanecía en medio de otros vendedores y ofrecía diferentes objetos a quienes transitaban por el sector. Sin embargo, detrás de esta actividad aparentemente informal, la Policía identificó la comercialización de sustancias estupefacientes.

Cámaras delataron a vendedora de estupefacientes en el centro de Bogotá

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona fueron claves para descubrirla.

Desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4, los uniformados observaron durante varios minutos los movimientos de la joven y registraron diferentes encuentros con personas que se acercaban hasta su puesto.

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En las imágenes también quedó registrado que la mujer no actuaba sola. Un hombre la acompañaba mientras, presuntamente, realizaban varias transacciones de droga.

Así lograron capturar a la falsa vendedora informal

Con las características físicas de la sospechosa y la ubicación exacta del lugar, los agentes que monitoreaban las imágenes dieron aviso a las patrullas que se encontraban cerca.

Los uniformados llegaron hasta el punto señalado y procedieron a solicitarle sus documentos y realizarle una requisa.

Pero además de identificar a la mujer, los policías ya tenían otra pista: durante el seguimiento por las cámaras habían logrado establecer el sitio donde, aparentemente, escondía la droga.

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Los agentes inspeccionaron una bolsa que se encontraba cerca de su supuesto puesto de venta y encontraron 36 dosis de bazuco, con un peso total de 80 gramos.

Ante el hallazgo, la joven fue capturada en el lugar. Los uniformados procedieron a leerle sus derechos como persona capturada y posteriormente fue dejada a disposición de la autoridad competente.

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