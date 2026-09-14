“Embriagados no piensan en las consecuencias”: reciclador que rescató a joven arrastrada por el mar

La reacción oportuna de Jairo Villalobos, un reciclador que trabaja en la zona costera de Puerto Colombia, Atlántico, permitió el rescate de una joven turista que fue arrastrada por la corriente.

El incidente ocurrió mientras nadaba con un grupo de amigos antes del amanecer, a pesar de que el ingreso al mar se encuentra prohibido en este horario.

Según explicó Villalobos en diálogo con Noticias RCN, cuando iniciaba su jornada vio cómo a una de las bañistas del grupo “una ola la sacó y la tiró sobre la piedra”. Sus compañeros, asustados, trataron de llegar a ella, pero fue Jairo quien logró rescatarla, tras saltar al mar.

Detalles del rescate de la joven arrastrada por la corriente en Puerto Colombia, Atlántico

De acuerdo con Villalobos, la joven fue arrastrada por el mar hasta un espolón, en el que quedó atrapada.

Pero su valentía y destreza en el agua le permitió ayudarla a llegar a una zona segura, donde recibió atención de sus compañeros de viaje.

El asunto, por suerte, no pasó a mayores. Sin embargo, Villalobos hizo un llamado a quienes visitan las playas luego de una noche de rumba y deciden entrar al mar, ignorando las indicaciones de seguridad:

“La verdad es que cuando la gente está embriagada no mide las consecuencias, piensan que están en una tasita de agua”.

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Siete personas han perdido la vida en playas de Puerto Colombia en lo que va del año:

En lo que va de 2026, siete personas han muerto por inmersión en las playas de Puerto Colombia y los salvavidas de esta población costera, ubicada en el departamento del Atlántico, han tenido que realizar al menos 70 rescates.

Con esto en mente y el caso reciente de la joven rescatada por un trabajador de la zona, las autoridades insisten en que el nado en playas está permitido entre las 7:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde y las personas bajo efectos del alcohol deben abstenerse de ingresar al mar, por motivos de seguridad.