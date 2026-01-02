CANAL RCN
Colombia Video

Confirman muerte de alias ‘Gonzalito’, segundo cabecilla del Clan del Golfo, en Córdoba

El hombre murió en un accidente fluvial en el municipio de Tierralta, mientras se movilizaba con su esquema de seguridad.

Noticias RCN

febrero 01 de 2026
02:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Fuentes de la Policía, de las Fuerzas Militares y de la delegación del Gobierno en los acercamientos con el Clan del Golfo confirmaron a Noticias RCN la muerte de alias ‘Gonzalito’, considerado el segundo cabecilla más importante de esa organización criminal, solo por debajo de alias ‘Chiquito Malo’.

Oficializan extradición de alias Pipe Tuluá: Petro dio la orden en medio del temor por retaliaciones de 'La Inmaculada'
RELACIONADO

Oficializan extradición de alias Pipe Tuluá: Petro dio la orden en medio del temor por retaliaciones de 'La Inmaculada'

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hecho ocurrió en el municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, cuando alias ‘Gonzalito’ se desplazaba en una lancha que cruzaba un río de la zona. La embarcación se habría volteado durante el trayecto y tanto él como varios integrantes de su esquema de seguridad murieron en el accidente.

La noticia fue confirmada también por integrantes del propio Clan del Golfo que participan en la mesa de negociación con el Gobierno nacional, quienes dieron aviso de lo ocurrido a las autoridades.

Alias ‘Gonzalito’ había escalado en la estructura criminal tras la captura y posterior extradición de alias ‘Otoniel’. Desde entonces, alias ‘Chiquito Malo’ asumió el liderazgo principal de la organización, mientras que ‘Gonzalito’ quedó como uno de sus hombres de mayor confianza y poder dentro del grupo.

Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias del accidente y los detalles del traslado que realizaba el cabecilla al momento de los hechos.

Gustavo Petro viaja a EE. UU.: así arranca su agenda antes del cara a cara con Trump
RELACIONADO

Gustavo Petro viaja a EE. UU.: así arranca su agenda antes del cara a cara con Trump

Entretanto, se espera un pronunciamiento oficial del Gobierno sobre el impacto que este hecho pueda tener en los procesos de acercamiento con esa estructura criminal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer dentro de su propia casa en Medellín: su pareja confesó el crimen

Gustavo Petro

Oficializan extradición de alias Pipe Tuluá: Petro dio la orden en medio del temor por retaliaciones de 'La Inmaculada'

Bogotá

Se conoce el video del ataque con granada registrado contra un establecimiento comercial en el barrio Santa Fe, de Bogotá

Otras Noticias

Luis Díaz

Luis Díaz fue premiado como autor del mejor gol de 2025 en la Bundesliga

El extremo colombiano suma un nuevo galardón individual en su carrera con un importante premio en el fútbol de Alemania.

Estados Unidos

Trump dice que abrió el espacio aéreo de Venezuela para permitir el regreso de migrantes

Desde que el republicano anunció el cierre del espacio aéreo venezolano, aerolíneas comerciales suspendieron sus vuelos desde y hacia el país latino.

Artistas

Luis Alfonso explotó en homenaje a Yeison Jiménez: "Se aprovechan de su ausencia"

Día sin carro

Día sin Carro y Moto en Bogotá este 5 de febrero: confirman vehículos que sí pueden circular

Cuidado personal

¿Por qué se genera sensibilidad dental ante estímulos sonoros, táctiles o visuales?