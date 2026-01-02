Confirman muerte de alias ‘Gonzalito’, segundo cabecilla del Clan del Golfo, en Córdoba

Fuentes de la Policía, de las Fuerzas Militares y de la delegación del Gobierno en los acercamientos con el Clan del Golfo confirmaron a Noticias RCN la muerte de alias ‘Gonzalito’, considerado el segundo cabecilla más importante de esa organización criminal, solo por debajo de alias ‘Chiquito Malo’.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hecho ocurrió en el municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, cuando alias ‘Gonzalito’ se desplazaba en una lancha que cruzaba un río de la zona. La embarcación se habría volteado durante el trayecto y tanto él como varios integrantes de su esquema de seguridad murieron en el accidente.

La noticia fue confirmada también por integrantes del propio Clan del Golfo que participan en la mesa de negociación con el Gobierno nacional, quienes dieron aviso de lo ocurrido a las autoridades.

Alias ‘Gonzalito’ había escalado en la estructura criminal tras la captura y posterior extradición de alias ‘Otoniel’. Desde entonces, alias ‘Chiquito Malo’ asumió el liderazgo principal de la organización, mientras que ‘Gonzalito’ quedó como uno de sus hombres de mayor confianza y poder dentro del grupo.

Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias del accidente y los detalles del traslado que realizaba el cabecilla al momento de los hechos.

Entretanto, se espera un pronunciamiento oficial del Gobierno sobre el impacto que este hecho pueda tener en los procesos de acercamiento con esa estructura criminal.