CANAL RCN
Colombia

Procedimiento de la Policía por violencia intrafamiliar en Pitalito terminó en asonada y dejó un muerto

Los hechos se presentaron cuando una patrulla acudió al lugar tras una denuncia ciudadana por alteración del orden público. Durante la atención del caso, los uniformados fueron rodeados por varias personas del sector.

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
12:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las recientes horas se conoció que una persona murió y un uniformado de la Policía Nacional resultó herido durante una asonada registrada en el municipio de Pitalito, al sur del departamento del Huila, en medio de un procedimiento policial relacionado con un caso de violencia intrafamiliar.

Autoridades investigan grave accidente de tránsito que cobró la vida de 3 personas en Valledupar
RELACIONADO

Autoridades investigan grave accidente de tránsito que cobró la vida de 3 personas en Valledupar

Asonada contra la Policía en Huila dejó un muerto

Los hechos se presentaron en el barrio La Pradera, en el sector del Valle de Laboyos, cuando una patrulla acudió al lugar tras una denuncia ciudadana por alteración del orden público.

Durante la atención del caso, los uniformados fueron rodeados por varias personas del sector.

El teniente coronel Hegel García Medina, comandante del Quinto Distrito de Policía de Pitalito, explicó que “en el barrio La Pradera, durante la atención de un procedimiento policial por violencia intrafamiliar, una patrulla fue objeto de una presunta asonada por parte de una multitud que intentó agredir a los uniformados”.

Según el oficial, en medio de los disturbios, una persona habría intentado despojar de su arma de dotación a uno de los policías.

“Ante esta amenaza, el funcionario accionó su arma con el fin de proteger su integridad personal. Como resultado de este hecho resultó herido un ciudadano, quien posteriormente falleció en el centro asistencial”, añadió.

En el mismo procedimiento también resultó lesionado un uniformado de la Policía Nacional, quien recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro, de acuerdo con el reporte oficial.

Durante el operativo, las autoridades lograron la captura de una persona, quien fue puesta a disposición de la autoridad competente por los delitos de violencia intrafamiliar y asonada.

Requerimiento de la Policía terminó en asonada

A la cárcel administradores de hotel que explotaban sexualmente a menor: la inducían a tener encuentros sexuales para su manutención
RELACIONADO

A la cárcel administradores de hotel que explotaban sexualmente a menor: la inducían a tener encuentros sexuales para su manutención

“También resultó lesionado un uniformado de la Policía Nacional, quien fue atendido por personal médico. En desarrollo del operativo las autoridades la captura de una persona quien fue puesta a disposición de la autoridad competente por violencia intrafamiliar y asonada”, añadió.

La Policía Nacional informó que se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antártida

El buque ARC Simón Bolívar hace escala en Chile antes de continuar su misión hacia la Antártica

Accidente de tránsito

Conductor borracho provocó fatal accidente en Boyacá: una familia completa iba en el carro

Temblor en Colombia

¡Tembló ampliamente en Colombia hoy 26 de diciembre de 2025! Este fue el reporte

Otras Noticias

Estados Unidos

Qué se sabe sobre la captura de sujetos disfrazados como el Grinch en distintos estados de los EE. UU. ¿Estuvieron robando regalos?

En Texas, la Policía tomó su ficha policial, huellas digitales y “envió” al sospechoso a la cárcel del condado de Gray.

Finanzas personales

Esta es la cantidad máxima de dinero en efectivo que puede transportar en Colombia

Los controles en las fronteras y aeropuertos definen la cifra fija para quienes mueven grandes cifras de dinero en efectivo.

Artistas

Yeferson Cossio anunció decisión tras su cirugía urgente en el corazón: ¿cuál fue?

Francia

Llora el fútbol: murió un legendario exjugador y director técnico

Quemados con pólvora

Este es el reporte preliminar de quemados tras la noche de Navidad: muchos son menores