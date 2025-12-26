Procedimiento de la Policía por violencia intrafamiliar en Pitalito terminó en asonada y dejó un muerto

En las recientes horas se conoció que una persona murió y un uniformado de la Policía Nacional resultó herido durante una asonada registrada en el municipio de Pitalito, al sur del departamento del Huila, en medio de un procedimiento policial relacionado con un caso de violencia intrafamiliar.

Asonada contra la Policía en Huila dejó un muerto

Los hechos se presentaron en el barrio La Pradera, en el sector del Valle de Laboyos, cuando una patrulla acudió al lugar tras una denuncia ciudadana por alteración del orden público.

Durante la atención del caso, los uniformados fueron rodeados por varias personas del sector.

El teniente coronel Hegel García Medina, comandante del Quinto Distrito de Policía de Pitalito, explicó que “en el barrio La Pradera, durante la atención de un procedimiento policial por violencia intrafamiliar, una patrulla fue objeto de una presunta asonada por parte de una multitud que intentó agredir a los uniformados”.

Según el oficial, en medio de los disturbios, una persona habría intentado despojar de su arma de dotación a uno de los policías.

“Ante esta amenaza, el funcionario accionó su arma con el fin de proteger su integridad personal. Como resultado de este hecho resultó herido un ciudadano, quien posteriormente falleció en el centro asistencial”, añadió.

En el mismo procedimiento también resultó lesionado un uniformado de la Policía Nacional, quien recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro, de acuerdo con el reporte oficial.

Durante el operativo, las autoridades lograron la captura de una persona, quien fue puesta a disposición de la autoridad competente por los delitos de violencia intrafamiliar y asonada.

Requerimiento de la Policía terminó en asonada

La Policía Nacional informó que se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.