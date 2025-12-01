CANAL RCN
Colombia

Procuraduría abre indagación contra el representante Juan Carlos Wills por presunta omisión en trámite disciplinario

La actuación se origina en una queja interpuesta por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Foto: Archivo Noticias RCN Y X @juanchowills

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
04:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el representante a la Cámara Juan Carlos Wills Ospina, integrante de la Comisión de Investigación y Acusación, por presunta omisión en el trámite de una denuncia disciplinaria contra la magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez.

Detalles inéditos sobre el allanamiento a la vivienda de Armando Benedetti en Barranquilla
RELACIONADO

Detalles inéditos sobre el allanamiento a la vivienda de Armando Benedetti en Barranquilla

La actuación se origina en una queja interpuesta por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló que Wills no habría dado curso a la denuncia presentada el 15 de agosto de 2023.

Indagación por presunto retardo injustificado en caso contra magistrada

Según el documento oficial, la queja disciplinaria se relaciona con la Resolución 352 del 25 de septiembre de 2023, mediante la cual Wills fue designado como investigador en el proceso radicado bajo el número 6265.

Corte Suprema reactiva caso contra Armando Benedetti por carrusel de pensiones
RELACIONADO

Corte Suprema reactiva caso contra Armando Benedetti por carrusel de pensiones

La Procuraduría advierte que “el investigador, presuntamente, no ha dado trámite a la actuación y no ha proferido auto de apertura de indagación preliminar, constituyéndose un retardo injustificado y una omisión manifiesta de su deber funcional”.

La Sala Disciplinaria de Instrucción, bajo la ponencia del procurador delegado Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, determinó que no existe aún un acervo probatorio suficiente para abrir formalmente una investigación disciplinaria.

Corte Suprema rechaza ataques del ministro Benedetti contra magistrada Lombana
RELACIONADO

Corte Suprema rechaza ataques del ministro Benedetti contra magistrada Lombana

Procuraduría ordena inspección y práctica de pruebas

Como parte de la actuación, se decretó una inspección disciplinaria a las instalaciones de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con el fin de obtener copia íntegra del expediente radicado 6265. Además, se comisionó al funcionario Óscar Mauricio Hernández Rojas para la práctica de pruebas y el impulso procesal de la actuación.

La Procuraduría notificó la decisión al representante Wills, aclarando que “contra la presente decisión no procede recurso alguno”, y comunicó al ministro Benedetti que podrá aportar las pruebas que considere pertinentes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asia

Rescatan a 20 colombianos que cayeron en red de trata en Camboya, Asia

Cartagena

Incertidumbre en Cartagena por el futuro del Canal del Dique: Gobierno no girará recursos clave para su ejecución

Tolima

La historia de Humberto y Alicia: el rescate de Armero que le dio la vuelta al mundo

Otras Noticias

Educación

Docentes en Colombia podrán subir de nivel y salario: Mineducación inició el proceso 2025

El Ministerio de Educación abrió el proceso de ascenso y reubicación salarial docente 2025. Conoce cómo participar, las fechas clave y los pasos para inscribirte.

ONU

Israel enfrenta denuncias ante la ONU por presunta tortura sistemática a palestinos detenidos

El relator Peter Vedel Kessing expresó su preocupación por los testimonios recibidos.

Viral

Presumir a la pareja ya pasó de moda: artículo explica cómo se manejan las relaciones en redes

Egan Bernal

Gran Fondo de Egan Bernal: cierres viales, horarios y dónde ver

Contenido Patrocinado

Nosotras, la marca que rompe los tabúes sobre el cuerpo femenino, fue doblemente premiada en los Effie y TikTok Awards