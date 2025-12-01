Procuraduría abre indagación contra el representante Juan Carlos Wills por presunta omisión en trámite disciplinario

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el representante a la Cámara Juan Carlos Wills Ospina, integrante de la Comisión de Investigación y Acusación, por presunta omisión en el trámite de una denuncia disciplinaria contra la magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez.

La actuación se origina en una queja interpuesta por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló que Wills no habría dado curso a la denuncia presentada el 15 de agosto de 2023.

Indagación por presunto retardo injustificado en caso contra magistrada

Según el documento oficial, la queja disciplinaria se relaciona con la Resolución 352 del 25 de septiembre de 2023, mediante la cual Wills fue designado como investigador en el proceso radicado bajo el número 6265.

La Procuraduría advierte que “el investigador, presuntamente, no ha dado trámite a la actuación y no ha proferido auto de apertura de indagación preliminar, constituyéndose un retardo injustificado y una omisión manifiesta de su deber funcional”.

La Sala Disciplinaria de Instrucción, bajo la ponencia del procurador delegado Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, determinó que no existe aún un acervo probatorio suficiente para abrir formalmente una investigación disciplinaria.

Procuraduría ordena inspección y práctica de pruebas

Como parte de la actuación, se decretó una inspección disciplinaria a las instalaciones de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con el fin de obtener copia íntegra del expediente radicado 6265. Además, se comisionó al funcionario Óscar Mauricio Hernández Rojas para la práctica de pruebas y el impulso procesal de la actuación.

La Procuraduría notificó la decisión al representante Wills, aclarando que “contra la presente decisión no procede recurso alguno”, y comunicó al ministro Benedetti que podrá aportar las pruebas que considere pertinentes.