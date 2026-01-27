En Chapinero, sobre toda la carrera 11 con 82, hay un edificio que no pasa desapercibido por su color y diseño arquitectónico. Sin embargo, no todos saben que este lugar es abierto al público y su acceso es gratuito.

Se trata del Centro de la Felicidad de Chapinero, un equipamiento distrital que, desde muy temprano, empieza a recibir personas interesadas en hacer deporte, participar en actividades culturales o simplemente aprovechar el espacio.

¿Qué tienen los Centros de la Felicidad y cómo puede hacer uso de estos espacios?

Desde primeras horas del día, personas llegan incluso antes de que el sol esté completamente arriba, esperando la apertura del centro. Según contó Arturo Cortés, director del CEFE Chapinero, las puertas se abren a las 6 de la mañana, y una de las primeras actividades que inicia es la clase de natación:

Ya veía gente yo ahí abajo tempranísimo, abrimos a las 6, la primera clase de natación.

El funcionamiento del centro se extiende durante gran parte del día. El horario va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, con último ingreso permitido a las 8 de la noche. En el caso del gimnasio, las actividades comienzan incluso antes de lo que muchos imaginan.

Ahorita a las seis y media al gimnasio para que vengan a hacer deporte desde bien temprano.

Más allá del ejercicio físico, el Centro de la Felicidad ofrece una variedad de actividades que van mucho más allá de lo deportivo. El espacio está pensado como un lugar donde las personas pueden desarrollar hobbies, participar en actividades recreativas y encontrar alternativas.

Aquí tenemos ejercicios no solo deportivos sino culturales y recreativos. Tenemos obras de teatro, musicales, clases, tenemos la biblioteca pública de Chapinero que está aquí en el piso seis.

¿Cómo acceder a las actividades que ofrecen en los Centros de Felicidad?

Para quienes se preguntan cómo acceder a la programación o cómo inscribirse en las actividades, la información está disponible de forma sencilla.

En redes sociales, CEFE Chapinero, o en Google, Centro Felicidad Chapinero, el primer enlace que encuentran ahí está todo: enlaces de inscripciones, eventos y todas las actividades.

El centro abre de martes a domingo, lo que amplía las posibilidades para que personas con distintos horarios puedan disfrutar de la oferta disponible.