Prisión domiciliaria para mujer capturada con un arma durante evento político de Paloma Valencia

La mujer, que además es funcionaria activa del Inpec, fue imputada por la Fiscalía por el delito de porte ilegal de armas, el cual no aceptó.

febrero 27 de 2026
05:59 p. m.
Una juez dictó medida de aseguramiento domiciliaria en contra de la mujer que fue capturada portando un arma sin salvoconducto durante un evento político de la precandidata Paloma Valencia, en Honda, Tolima.

Se trata de Mónica Fernanda Jóven, quien además es funcionaria activa del Inpec, sin embargo, se sabe que estaría de vacaciones y que el arma que portaba no era la de dotación.

RELACIONADO

La Fiscalía le imputó el delito de porte ilegal de armas, cargo que no aceptó.

Así capturaron a la mujer armada durante el evento político

Los hechos ocurrieron en la mañana del jueves 26 de febrero en el parque José León Armero, en Honda, cuando Paloma Valencia llevaba a cabo un acto político acompañada de Álvaro Uribe.

Noticias RCN conoció en primicia que la mujer se encontraba de vacaciones de su cargo en el Inpec. El informe de las autoridades también reveló que, además del arma, la mujer llevaba consigo cinco cartuchos y un cargador.

Este noticiero pudo establecer que este tipo de armas no se encuentran en el inventario del Inpec, por lo que no se trataba de su arma de dotación.

El informe policial relata que fue la comunidad la que alertó al esquema de seguridad de la precandidata sobre la presencia de una mujer sospechosa entre la multitud.

RELACIONADO

¿Quién es la mujer capturada durante evento de Paloma Valencia?

Además, se conoció que esta mujer está adscrita a la cárcel de Guaduas y que trabaja en el Inpec hace nueve años.

Otro detalle que se conoció es que Joven no era una simple transeúnte en el parque, sino que participaba del evento pues había grabado videos de la precandidata con su celular.

Google News Síguenos en Google News

