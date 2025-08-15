¿Quién es Óscar Muñoz, el hombre que firmó la carta del escándalo de Carlos R. González?

Ante la compleja situación de la solicitud de la renovación de residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua, la excanciller Laura Sarabia lo negó, la actual canciller Rosa Villavicencio también lo negó, el presidente Petro lo negó, pero la gestión de la Embajada en Nicaragua a favor de Carlos Ramón González está documentada y todos los ojos caen sobre Oscar Iván Muñoz.

El hombre que firmó la nota diplomática en la que se le pide a Nicaragua renovar el estatus de residencia de Carlos Ramón el mismo día de la imputación como una de las cabezas en el escándalo de la UNGRD.

Oscar Muñoz Giraldo hizo parte del equipo en el congreso de León Fredy Muñoz, después se convirtió en su mano derecha en la Embajada en Nicaragua y aunque su cargo sea de encargado de Negocios, se trata de la más alta representación del Estado colombiano en ese país.

La figura de Óscar Muñoz en el escándalo de la residencia de Carlos R. González

Óscar Iván Muñoz Giraldo es actualmente el primer secretario de Relaciones Exteriores adscrito la embajada de Colombia ante Nicaragua y lo era cuando el gobierno solicitó al Ministerio de Migración de Nicaragua renovar la residencia de Caldo Ramón González, prófugo de la justicia.

Este decreto de la Cancillería, fechado de noviembre de 2022 lo certifica:

Designar en provisionalidad al señor Óscar Iván Muñoz Giraldo en el cargo de primer secretario de Relaciones Exteriores de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores adscrito a la embajada de Colombia ante el gobierno de la República de Nicaragua.

Sin embargo, el actual congresista y el funcionario gobierno son muy cercanos. Óscar trabajó en la unidad de trabajo legislativo de León Freddy hasta 2022 e inclusive hicieron campaña juntos.

Óscar Muñoz sin carrera diplomática en el ojo del huracán

El secretario profesional en derecho y sociología no cuenta con la experiencia diplomática requerida para asumir el cargo en la Cancillería, hecho por el que fue demandado en enero de 2023 solicitando su nulidad electoral.

“El señor Óscar Iván Muñoz Giraldo no pertenece a la carrera diplomática y consular de Colombia al momento de su nombramiento. El Ministerio de Relaciones Exteriores no dio relación a los funcionarios de carrera diplomática y consular para ser nombrados en el cargo de primer secretario”, dice el documento.

La demandante insistió en que se violaron las normas que desarrollan el principio de mérito: “La provisión de los cargos de carrera administrativa debe atender al principio del mérito y en casos excepcionales se puede acudir a la figura del nombramiento provisional.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.