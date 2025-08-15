CANAL RCN
Colombia

MinJusticia solicitó a la Fiscalía iniciar trámites de extradición de Carlos Ramón González

El ministro Eduardo Montealegre hizo la solicitud formal para iniciar el pedido de extradición del exdirector del Dapre.

Carlos Ramón González.
Carlos Ramón González. Foto: Senado de la República

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
07:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de la controversia nacional tras la revelación en exclusiva de Noticias RCN sobre Carlos Ramón González y su paradero, el Ministerio de Justicia anunció este 15 de agosto haber solicitado a la Fiscalía iniciar los trámites para la extradición del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

“El ministro Eduardo Montealegre ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la Nación, iniciar los trámites de extradición del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ramón González, desde Nicaragua”.

Procuraduría toma importante decisión por salida de Carlos Ramón González a Nicaragua
RELACIONADO

Procuraduría toma importante decisión por salida de Carlos Ramón González a Nicaragua

La cartera argumentó el pedido de extradición en el tratado vigente entre Colombia y Nicaragua.

El Gobierno colombiano ha expresado su interés en que se cumplan las decisiones judiciales, especialmente en casos relacionados con corrupción, respetando las garantías procesales y la presunción de inocencia.

Desde el Ministerio manifestaron estar listos para colaborar en el proceso relacionado con la extradición de Carlos Ramón González, una vez las autoridades judiciales remita la documentación necesaria.

“El Ministerio de Justicia y del Derecho reitera su compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad, y trabajará para garantizar que se haga justicia en este caso; recibe con satisfacción la pronta respuesta de la fiscal general, Dra. Luz Adriana Camargo, quien notificó el inicio de los trámites correspondientes”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

Miguel Uribe había hablado de la muerte en una entrevista: esta fue su sentida reflexión

Tolima

Viajeros se verán afectados este puente festivo de agosto: popular municipio declaró toque de queda

Barrancabermeja

Cayó alias El Armero, peligroso delincuente que transformaba armas traumáticas en armas de fuego

Otras Noticias

Artistas

Isabella Ladera rompió el silencio sobre su aventura con Beéle: "Él ya estaba separado"

La modelo venezolana aclaró cómo comenzó su romance con el cantante y respondió a las críticas que han rodeado su historia.

Karol G

Fecha, canal y hora para ver el show de medio tiempo de Karol G en la NFL

Karol G será la encargada de brindarle espectáculo a todos los asistentes para el partido entre Los Ángeles Chargers y Kansas City Chiefs.

Estados Unidos

Red de estafadores robó cinco millones de dólares a 400 adultos mayores en los EE. UU. haciéndose pasar por sus nietos

Reforma Laboral

Ponen freno a las empresas: este es el paso a paso que deben seguir para despedir a un trabajador

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol