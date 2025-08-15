MinJusticia solicitó a la Fiscalía iniciar trámites de extradición de Carlos Ramón González

En medio de la controversia nacional tras la revelación en exclusiva de Noticias RCN sobre Carlos Ramón González y su paradero, el Ministerio de Justicia anunció este 15 de agosto haber solicitado a la Fiscalía iniciar los trámites para la extradición del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

“El ministro Eduardo Montealegre ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la Nación, iniciar los trámites de extradición del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ramón González, desde Nicaragua”.

La cartera argumentó el pedido de extradición en el tratado vigente entre Colombia y Nicaragua.

El Gobierno colombiano ha expresado su interés en que se cumplan las decisiones judiciales, especialmente en casos relacionados con corrupción, respetando las garantías procesales y la presunción de inocencia.

Desde el Ministerio manifestaron estar listos para colaborar en el proceso relacionado con la extradición de Carlos Ramón González, una vez las autoridades judiciales remita la documentación necesaria.

“El Ministerio de Justicia y del Derecho reitera su compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad, y trabajará para garantizar que se haga justicia en este caso; recibe con satisfacción la pronta respuesta de la fiscal general, Dra. Luz Adriana Camargo, quien notificó el inicio de los trámites correspondientes”.