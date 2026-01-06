"Estamos a semanas": lo que anticipa el abogado de las víctimas en el caso Zulma Guzmán

La Fiscalía anunció que Zulma Guzmán, señalada como presunta responsable del envenenamiento con talio de dos menores, fue notificada por edicto del proceso penal que cursa en su contra.

La mujer permanece hospitalizada en una clínica de Londres, luego de haber sido rescatada y capturada en el río Támesis, situación que ha llevado a las autoridades a evaluar bajo qué figura jurídica continuará el trámite de la imputación.

Aún no está definido si Guzmán será procesada como persona ausente o como persona contumaz, dos figuras distintas previstas por la ley. La primera se aplica cuando las autoridades no han podido ubicar a la persona, mientras que la segunda hace referencia a una situación de rebeldía para comparecer, que también puede darse por la imposibilidad material de asistir a una diligencia judicial.

Posibles escenarios en el caso Zulma Guzmán

Julián Quintana, exdirector del CTI de la Fiscalía, explicó que la ley contempla cuatro escenarios: la comparecencia voluntaria, la captura, la declaratoria de persona contumaz cuando hay rebeldía pese a estar ubicada, y de manera excepcional, la declaratoria de persona ausente cuando no es posible ubicar a la persona. En cualquiera de estos escenarios, la imputación puede llevarse a cabo por los cargos que la Fiscalía atribuye.

La imputación puede realizarse bajo cualquiera de estas figuras una vez se determine formalmente cuál aplica al caso. Lo que sí está establecido es que la Fiscalía imputará a Zulma Guzmán por el delito de homicidio agravado, relacionado con la muerte de dos niñas tras consumir frambuesas contaminadas con talio.

Abogado de la familia De Bedout habló sobre estas posibilidades

El abogado Fabio Humar, representante legal de la familia de Bedout, señaló que, como víctimas, se acogen a lo que la ley y la Fiscalía determinen. Indicó que actualmente Guzmán se encuentra bajo atención médica en el Reino Unido y que será necesario esperar a que reciba el alta para avanzar con las notificaciones formales por parte de las autoridades de ese país.

Humar explicó que, una vez superada la condición médica, la ley prevé mecanismos como la comparecencia virtual, la asistencia consular o la actuación a través de canales diplomáticos, así como la posibilidad de que la imputación se realice de manera presencial si es traída al país. Según indicó, podrían pasar algunas semanas para que el proceso se inicie formalmente en esa fase.

Yo creo que estamos algunas pocas semanas de que eso suceda. Yo realmente tengo toda la fe puesta en la justicia en este evento y estoy seguro que vamos a lograr desarmar esta madeja que ha sido muy compleja y llevamos siete u ocho meses de trabajo intenso con la Fiscalía.

Finalmente, el representante de las víctimas reiteró su confianza en el trabajo de la Fiscalía y señaló que el objetivo central es esclarecer qué pasó, por qué pasó y cómo pasó.