Seis claves para combatir el acoso escolar desde las aulas de clase

El próximo 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Paz, una fecha que invita a reflexionar sobre cómo construir comunidades en las que el respeto, la empatía y la convivencia hagan parte de la vida cotidiana.

Y uno de los primeros lugares donde se puede empezar a trabajar en esa construcción es el colegio.

Las instituciones educativas no solo tienen la tarea de enseñar matemáticas, ciencias o lenguaje. También son espacios donde los niños y jóvenes aprenden a relacionarse, manejar sus emociones, enfrentar las diferencias y resolver los conflictos.

Según cifras del Ministerio de Educación, los casos de acoso escolar reportados en Colombia pasaron de 3.496 a 10.695 en los últimos cuatro años, un incremento del 206 %.

Ante este panorama, la llamada Ética del Cuidado plantea una pregunta sencilla pero fundamental: ¿cómo podemos enseñarles a los estudiantes que sus acciones también afectan a los demás?

¿Cómo se puede combatir el acoso escolar desde las aulas de clase?

Enseñar primero a los estudiantes a conocerse

Crear espacios para que los estudiantes puedan identificar y expresar sus emociones, reconocer sus fortalezas, hablar de sus miedos y descubrir sus habilidades.

El objetivo es que aprendan a reconocer qué sienten y cómo reaccionan ante diferentes situaciones.

Convertir las diferencias en una oportunidad para aprender

Promover actividades en las que los estudiantes conozcan diferentes formas de pensar, intereses, capacidades y maneras de interpretar el mundo.

Hacer del cuidado una práctica diaria

No limitar el cuidado a campañas o actividades especiales. Se puede trabajar diariamente mediante acciones sencillas como escuchar a un compañero que está pasando por un momento difícil, ayudar a quien lo necesite, preguntar cómo se siente otra persona, evitar burlas o comentarios que puedan lastimar, promover acciones de solidaridad, reconocer cuando alguien necesita apoyo.

Enseñar a resolver los conflictos sin violencia

Cuando aparezca un conflicto, el objetivo no debe ser únicamente determinar quién tiene la razón. También es importante enseñar a los estudiantes a escuchar, dialogar, reconocer las diferencias y buscar soluciones.

Ayudar a cada estudiante a descubrir qué puede aportar

Identificar las fortalezas de cada estudiante. Tal vez uno tenga facilidad para liderar, otro para escuchar, otro sea creativo y otro tenga la capacidad de unir a sus compañeros. Todas esas habilidades pueden contribuir a mejorar la convivencia.

Llevar la cultura del cuidado hasta las familias

Involucrar a padres y cuidadores en el proceso. Los valores que se promueven en el aula deben tener continuidad en casa. Por eso, las familias pueden participar en conversaciones y actividades relacionadas con el respeto, la empatía, la solidaridad y el manejo de los conflictos.

¿Qué propone la Ética del Cuidado?

Para Rosita Caro, directora del Colegio Hacienda Los Alcaparros, educar implica mucho más que transmitir conocimientos.

La Ética del Cuidado parte de reconocer que nuestras acciones siempre tienen un impacto en quienes nos rodean.

Desde esta perspectiva, el estudiante no solo aprende a cuidar de sí mismo. También debe comprender su responsabilidad frente a sus compañeros, su comunidad y el entorno que comparte con los demás.

Por eso, valores como la escucha, el respeto por las diferencias, la empatía y la corresponsabilidad pueden convertirse en herramientas concretas para mejorar la convivencia.