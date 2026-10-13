CANAL RCN
Colombia Video

Choque de opiniones entre congresistas por la posibilidad de reducirle recursos a la JEP

La senadora María Clara Posada y el representante Mauricio Toro estuvieron en A lo que vinimos hablando de este tema.

Johana Amaya

octubre 13 de 2026
01:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Congreso enfrenta una semana decisiva por el inicio del debate sobre el Presupuesto General de la Nación, donde una de las propuestas más controversiales contempla reducir en 170 mil millones de pesos los recursos destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ingrid Betancourt se pronuncia por polémicas declaraciones de ‘Timochenko’ ante la JEP
RELACIONADO

Ingrid Betancourt se pronuncia por polémicas declaraciones de ‘Timochenko’ ante la JEP

La medida ha generado un intenso debate entre diferentes sectores políticos en medio de cuestionamientos sobre la efectividad del tribunal. Por eso, en A lo que vinimos los congresistas María Clara Posada y Mauricio Toro expusieron sus posiciones.

¿Qué resultados ha dejado la JEP?

La senadora Posada, del Centro Democrático, defendió la reducción argumentando que el país atraviesa una crisis y dificultad fiscal que requieren ajustes en todas las entidades.

Según indicó, la JEP les ha costado a los colombianos 3.8 billones de pesos desde su creación, y con el presupuesto actual de 821.803 millones, la cifra acumulada alcanzaría 4.4 billones de pesos, cifra que es superior a toda la Rama Legislativa y al Ministerio de Justicia.

Posada cuestionó además la reparación de las víctimas por parte de los exintegrantes de las FARC, señalando que hasta ahora sólo han entregado 46.194 millones de pesos. Afirmó que no se evidencia una conducta de verdad, de reparación y calificó las sanciones como un homenaje a la impunidad o una burla a las víctimas.

¿De cuánto sería la reducción?

En contraste, el representante Toro, de la Alianza Verde, defendió el presupuesto de la JEP argumentando la magnitud de su responsabilidad: “Se creó precisamente por esto de la cantidad de víctimas del conflicto armado en Colombia de 40 años”.

Revelan polémicos videos de Timochenko ante la JEP en 2019: habló de cárcel y del trato a los secuestrados
RELACIONADO

Revelan polémicos videos de Timochenko ante la JEP en 2019: habló de cárcel y del trato a los secuestrados

Indicó que cerca de 200 mil personas están actualmente en procesos ante el tribunal, de un estimado de 634 mil víctimas.

“No creo que la reducción de recursos vaya a servirle al país, porque las víctimas hoy, más de 56 mil que están esperando saber qué pasó con sus hijos desaparecidos, qué pasó con sus familiares, pues requieren que la JEP hoy les dé ese resultado”, argumentó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Audios detallan cómo ocurrió el incidente de un avión con un dron en el aeropuerto de Rionegro

Nueva York

VIDEO | Ya llegó a Colombia el soldado (r) Henry Camargo

Verónica Alcocer

Procuraduría abre indagación por los viajes de Verónica Alcocer cuando fue primera dama

Otras Noticias

Estadio El Campín

Así se ve la grama de El Campín horas antes del partido de Millonarios vs. Once Caldas

El estadio El Campín recibirá tres partidos en siete días que servirán para determinar si la gramilla quedó en óptimas condiciones.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 13 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 13 de octubre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Bogotá

Bogotá conmemorará los 200 años de la fotografía con un festival internacional

Salud mental

“Ilusión sísmica”: la sensación que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia

España

Reyes de España visitan Ceuta tras grave crisis migratoria