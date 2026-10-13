Choque de opiniones entre congresistas por la posibilidad de reducirle recursos a la JEP

El Congreso enfrenta una semana decisiva por el inicio del debate sobre el Presupuesto General de la Nación, donde una de las propuestas más controversiales contempla reducir en 170 mil millones de pesos los recursos destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La medida ha generado un intenso debate entre diferentes sectores políticos en medio de cuestionamientos sobre la efectividad del tribunal. Por eso, en A lo que vinimos los congresistas María Clara Posada y Mauricio Toro expusieron sus posiciones.

¿Qué resultados ha dejado la JEP?

La senadora Posada, del Centro Democrático, defendió la reducción argumentando que el país atraviesa una crisis y dificultad fiscal que requieren ajustes en todas las entidades.

Según indicó, la JEP les ha costado a los colombianos 3.8 billones de pesos desde su creación, y con el presupuesto actual de 821.803 millones, la cifra acumulada alcanzaría 4.4 billones de pesos, cifra que es superior a toda la Rama Legislativa y al Ministerio de Justicia.

Posada cuestionó además la reparación de las víctimas por parte de los exintegrantes de las FARC, señalando que hasta ahora sólo han entregado 46.194 millones de pesos. Afirmó que no se evidencia una conducta de verdad, de reparación y calificó las sanciones como un homenaje a la impunidad o una burla a las víctimas.

¿De cuánto sería la reducción?

En contraste, el representante Toro, de la Alianza Verde, defendió el presupuesto de la JEP argumentando la magnitud de su responsabilidad: “Se creó precisamente por esto de la cantidad de víctimas del conflicto armado en Colombia de 40 años”.

Indicó que cerca de 200 mil personas están actualmente en procesos ante el tribunal, de un estimado de 634 mil víctimas.

“No creo que la reducción de recursos vaya a servirle al país, porque las víctimas hoy, más de 56 mil que están esperando saber qué pasó con sus hijos desaparecidos, qué pasó con sus familiares, pues requieren que la JEP hoy les dé ese resultado”, argumentó.