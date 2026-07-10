Ingrid Betancourt se pronuncia por polémicas declaraciones de ‘Timochenko’ ante la JEP

Las declaraciones de Rodrigo Londoño, anteriormente conocido como ‘Timochenko’, han generado controversia tras ser reveladas por la senadora María Clara Posada.

Lo dicho por el exintegrante del Secretariado de las extintas FARC corresponde a una audiencia realizada el 15 de marzo de 2019 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

¿Qué dijo ‘Timochenko’ en la JEP?

Según lo revelado por la congresista, Londoño se refirió en aquella ocasión a los métodos de financiación utilizados por el grupo armado: “No son una organización creada para secuestrar, sino una organización con un proyecto político que utilizó el secuestro para financiar”.

Estas declaraciones han generado indignación en sectores de la opinión pública, especialmente entre víctimas del conflicto armado.

Posada ha sido una de las voces que más ha criticado. “Justifican los secuestros, niegan su inmensa fortuna y demuestran lo tranquilos que se sienten por los magistrados que eligieron y que quedaron hechos a su medida”, afirmó.

En sus revelaciones, también señaló que Londoño se refirió a la claridad que tenían respecto al trato que recibirían en la JEP.

Betancourt recordó cómo fue su secuestro

Tras la divulgación de estas declaraciones, el exintegrante de las FARC cuestionó públicamente a la congresista por la forma en la que se han dado a conocer sus testimonios ante la JEP.

Por su parte, víctimas de secuestro han expresado igualmente su rechazo. Testimonios de personas que estuvieron en cautiverio contradicen la versión del excomandante sobre las condiciones de cautiverio.

“Ellos han tratado de revestir y maquillar el crimen que cometieron”, declaró Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada entre 2002 y 2008. Las víctimas han narrado experiencias de pérdida de peso significativa, dificultades para acceder a medicamentos y alimentación inadecuada durante su cautiverio.