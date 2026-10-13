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Resultado Super Astro Sol hoy, 13 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 13 de octubre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Resultado Super Astro Sol hoy, 13 de octubre: número y signo ganador del sorteo
Foto: Super Astro Sol y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
01:43 p. m.
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El Super Astro Sol volvió a despertar la expectativa de miles de apostadores en Colombia este martes 13 de octubre de 2026.

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Como ocurre cada jornada, los participantes estuvieron atentos al número de cuatro cifras y al signo zodiacal ganador, una combinación que puede entregar importantes premios económicos.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 13 de octubre de 2026

El sorteo del Super Astro Sol de este martes 13 de octubre se realizó a las 4:00 de la tarde, horario habitual de este juego en Colombia.

La combinación ganadora de la jornada fue la siguiente:

  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXXX.
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Los participantes deben revisar cuidadosamente sus tiquetes, pues no basta con acertar las cifras: también es necesario que coincida el signo zodiacal elegido al momento de realizar la apuesta.

Los resultados pueden consultarse en los canales oficiales del Super Astro y en los puntos de venta autorizados.

¿Cómo jugar el Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

Para participar en el Super Astro Sol, los jugadores deben escoger un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, acompañado de uno de los doce signos del zodiaco.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000, según las condiciones del juego.

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El premio mayor corresponde a quienes aciertan las cuatro cifras en el orden correcto y el signo zodiacal seleccionado.

En este caso, el juego paga 42.000 veces el valor apostado, por lo que una apuesta de $10.000 podría entregar hasta $420 millones, antes de los descuentos aplicables.

También existen premios por acertar las últimas tres cifras y las últimas dos, siempre acompañadas del signo ganador.

Para reclamar cualquier premio, es importante conservar el tiquete original en buen estado y verificar los requisitos establecidos por el operador.

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