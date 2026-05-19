CANAL RCN
Colombia

Choque múltiple en la vía al mar deja 16 lesionados en Puerto Colombia

Un bus intermunicipal chocó contra una camioneta y un vehículo de carga que transportaba plantas. Autoridades investigan una posible responsabilidad compartida por exceso de velocidad.

Accidente múltiple en Puerto Colombia
FOTO: Captura de pantalla

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
03:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este martes 19 de mayo en la vía al mar, a pocos metros del peaje Papiros, en jurisdicción de Puerto Colombia, Atlántico. Un bus intermunicipal de Puerto Colombia chocó contra una camioneta y un vehículo de carga, dejando al menos 16 personas heridas.

¿Qué se sabe de los 17 heridos que deja un accidente múltiple en El Santuario, Antioquia?
RELACIONADO

¿Qué se sabe de los 17 heridos que deja un accidente múltiple en El Santuario, Antioquia?

El siniestro vial provocó una rápida movilización de organismos de emergencia y ambulancias hacia el lugar del choque. Los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de Barranquilla y Puerto Colombia, mientras las autoridades avanzan en la verificación del estado de salud de los afectados y en la recopilación de información sobre lo ocurrido.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el accidente en la vía al mar?

La secretaria de Tránsito de Puerto Colombia, Ofelia Murillo, confirmó que el hecho ocurrió hacia las 10:00 de la mañana y señaló que las autoridades ya adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las causas exactas del choque múltiple.

Según explicó la funcionaria, de manera preliminar se analiza una posible responsabilidad compartida entre los conductores involucrados por exceso de velocidad. “Las causas del siniestro vial se encuentran actualmente en proceso de verificación. Sin embargo, de manera preliminar se analiza una posible concurrencia de distintas conductas asociadas a los conductores involucrados”, indicó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Hallan sin vida a Yulixa Toloza, quien desapareció de la estética donde se hizo una ‘lipo’ en el sur de Bogotá

Ciclismo

Conductor borracho que atropelló y mató a promesa del ciclismo en Facatativá quedó libre

Cauca

Nueva ola de violencia en Cauca deja ocho personas asesinadas en 48 horas

Otras Noticias

Ministerio de Transporte

Revelan las ciudades donde anularían millones de fotomultas y devolverían dinero a conductores

Millones de fotomultas quedarían anuladas en Colombia tras investigación del MinTransporte. Estas son las ciudades donde devolverían dinero a conductores que ya pagaron.

Barranquilla

Paciente de Nueva EPS murió luego de 15 días esperando una remisión médica en Barranquilla

Judith Arango, madre de tres hijos, falleció tras esperar durante 15 días un traslado a un centro médico de mayor complejidad, según denunció su familia.

Japón

Detienen a dos turistas tras irrumpir en el hábitat de Punch en zoológico de Japón

Artistas

Inscripciones abiertas para la Red Bull Batalla 2026

América de Cali

🔴Cambio de canal para ver América vs. Tigre EN VIVO por Copa Sudamericana