Choque múltiple en la vía al mar deja 16 lesionados en Puerto Colombia

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este martes 19 de mayo en la vía al mar, a pocos metros del peaje Papiros, en jurisdicción de Puerto Colombia, Atlántico. Un bus intermunicipal de Puerto Colombia chocó contra una camioneta y un vehículo de carga, dejando al menos 16 personas heridas.

El siniestro vial provocó una rápida movilización de organismos de emergencia y ambulancias hacia el lugar del choque. Los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de Barranquilla y Puerto Colombia, mientras las autoridades avanzan en la verificación del estado de salud de los afectados y en la recopilación de información sobre lo ocurrido.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el accidente en la vía al mar?

La secretaria de Tránsito de Puerto Colombia, Ofelia Murillo, confirmó que el hecho ocurrió hacia las 10:00 de la mañana y señaló que las autoridades ya adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las causas exactas del choque múltiple.

Según explicó la funcionaria, de manera preliminar se analiza una posible responsabilidad compartida entre los conductores involucrados por exceso de velocidad. “Las causas del siniestro vial se encuentran actualmente en proceso de verificación. Sin embargo, de manera preliminar se analiza una posible concurrencia de distintas conductas asociadas a los conductores involucrados”, indicó.