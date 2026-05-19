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Conductor borracho que atropelló y mató a promesa del ciclismo en Facatativá quedó libre

Wilfred Aguilera, ciclista de 19 años, entrenaba para la Vuelta a la Juventud cuando fue impactado por un vehículo en el Alto de la Tribuna.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
02:51 p. m.
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La muerte de un joven ciclista de 19 años se registró durante este fin de semana festivo en Facatativá, Cundinamarca, tras ser atropellado por un conductor que presentaba grado 2 de alcoholemia.

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El fuerte impacto dejó a Wilfred Aguilera tendido en la vía sin signos vitales. Los servicios de emergencia que acudieron al lugar confirmaron su fallecimiento, producto del arrollamiento.

El presunto responsable de la muerte del ciclista posteriormente fue dejado en libertad, pese a confirmarse que conducía bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

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¿Quién era el ciclista que murió atropellado por un conductor borracho?

Wilfred Aguilera, considerado una promesa del ciclismo, perdió la vida el pasado domingo 17 de mayo, mientras entrenaba en el sector del Alto de la Tribuna, en la vía Los Alpes de Facatativá.

El joven se preparaba para participar en la Vuelta a la Juventud cuando fue embestido por un vehículo particular conducido por un hombre en estado de embriaguez, así lo confirmó el alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas:

Una promesa del deporte que iba a correr la vuelta a la juventud, pero por causa de un ciudadano en estado de alicoramiento, grado 2 y de no respetar las normas de tránsito, choca contra la humanidad de este joven.

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Dejaron en libertad al conductor borracho que mató a ciclista en Facatativá

Tras el accidente, el conductor fue detenido y sometido a un examen de alcoholemia, que arrojó un resultado de grado 2, confirmando el estado de embriaguez al momento del siniestro.

Sin embargo, horas después fue dejado en libertad, aunque continúa vinculado a la investigación judicial.

Esta decisión ha causado profundo rechazo entre la comunidad del municipio y el sector deportivo.

El luto por la muerte de Wilfred Aguilera se extendió en los círculos del ciclismo colombiano, donde era reconocido como un deportista con gran proyección.

Su muerte se suma a la lista de accidentes fatales que involucran a ciclistas en carreteras.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes, mientras la familia y amigos del joven exigen justicia y que se aplique todo el peso de la ley contra el responsable del fatal accidente, quien quedé libertad, pero vinculado a la investigación.

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