Choque múltiple involucra a al menos siete vehículos en la vía Bogotá – Girardot

Un choque múltiple se registró en la vía Bogotá – Girardot, a la altura de Ricaurte, antes del mediodía de este miércoles, 5 de noviembre, de acuerdo con la Concesión Vía Sumapaz.

En el siniestro se vieron involucrados un automóvil particular, un taxi, una camioneta de estacas, un motocarro y tres motocicletas, dejando un saldo de dos personas fallecidas y al menos cuatro heridos.

Choque habría sido ocasionado por un conductor que intento darse a la fuga:

Según el distrito dos de la Policía del Alto Magdalena, el conductor del vehículo particular, un Aveo de placas BZE852, habría ocasionado el accidente al intentar evadir un punto de control instalado en carretera:

“En el municipio de Ricaurte el vehículo no acata la orden de pare e invade el carril, colisionando” con el vehículo tipo taxi, el camión, varias motos y un motocarro en el que se desplazaban dos adultos mayores. Se trata de Blanca Asusena Bautista y Guillermo Bautista. Ambos oriundos del Carmen de Apicalá perdieron la vida por cuenta del choque.

Como medida preventiva, en el sector se realizó el cierre total de la calzada única para atender el siniestro y trasladar a los heridos. La concesión informó que “se encuentra en la zona apoyando la atención de la emergencia, realizando la señalización correspondiente y en coordinación con la Policía de Tránsito y Transporte se está desviando el tráfico por el paso urbano del municipio de Ricaurte”.

Responsable del siniestro fue capturado: portaba un arma de fuego sin permiso

El distrito dos de la Policía del Alto Magdalena informó que, tras el choque, el conductor del vehículo particular fue capturado, entre otros, por el porte ilegal de armas, debido a que llevaba consigo un arma traumática modificada.

Mientras, la Concesión Vía Sumapaz indicó que, “mientras se realizan las labores pertinentes por parte de Policía Judicial, se recomienda” a los conductores “movilizarse por la variante de Girardot”.