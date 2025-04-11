CANAL RCN
Alcalde Galán entregó su balance de Halloween tras adoptar medidas para motociclistas ¿Sirvió?

Durante el puente festivo, agentes de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito trabajaron de manera conjunta en controles instalados en las principales vías de la ciudad.

Foto: montaje realizado con imñagenes de la Alcaldía de Bogotá y @CarlosFGalan / X
Foto: montaje realizado con imñagenes de la Alcaldía de Bogotá y @CarlosFGalan / X

noviembre 04 de 2025
03:00 p. m.
A primera hora del martes, 4 de octubre, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán entregó su balance sobre el puente festivo de Halloween en Bogotá, tras haber adoptado medidas para limitar la movilidad de motos en la ciudad.

Lo primero que destacó el mandatario es “que hubo una reducción de víctimas fatales en accidentes de tránsito. De siete, pasamos a cuatro. Es una reducción del 43%”.

Y agregó que “en segunda instancia, hubo una reducción de heridos del 13% y una reducción en siniestros del 14%”, en comparación con años anteriores en los que, de acuerdo con la Alcaldía, se registraron entre 14 y 16 muertes, que habrían podido evitarse.

Más de 1.700 comparendos y 900 vehículos inmovilizados:

Durante el puente festivo de Halloween 2025, agentes de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito realizaron controles en las vías principales de la ciudad para evitar que personas bajo el efecto del alcohol tomaran el volante o conductores violaran los límites de velocidad, en una noche con especial concurrencia de niños en las calles.

Además, a través del decreto 528, la Alcaldía prohibió el tránsito de motos con parrillero entre las 8:00 p. m. del jueves 30 de octubre y las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, al igual que la circulación de motos entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. del puente festivo.

En consecuencia, “hubo 1.711 comparendos y alrededor de 930 inmovilizaciones. Es un resultado positivo, vamos por buen camino”.

Transmilenio extendió sus horarios para permitir la movilidad de los ciudadanos en las noches:

El alcalde destacó que “el sistema Transmilenio, que habilitamos también de 11:00 de la noche a 12:00 de la noche, durante dos días, tuvo cerca de 6.800 usuarios”.

Y, feliz con el balance, dijo que desde su administración van a “seguir trabajando en Bogotá, para garantizar la seguridad, para mejorar la seguridad vial y para garantizar el orden y la autoridad en nuestra ciudad”.

