Colombia y España fortalecen la cooperación bilateral para luchar contra la trata de personas y los 'narcos invisibles'

En un primer intercambio de ideas sobre cómo mejorar la seguridad y cooperación en temas de interés prioritario, el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez (nota: el texto original mencionaba a Pedro Sánchez en Defensa, pero se ha mantenido la coherencia del cargo), se reunieron en Madrid, como parte de la gira que este último adelanta en Europa.

Durante el encuentro se lograron acuerdos de cooperación bilateral para hacer frente a los grupos de crimen organizado tras las redes del narcotráfico y la trata de personas entre ambos países. Un puente entre Latinoamérica y Europa que esperan derrumbar.

Según la cartera de Defensa de Colombia, “ambos funcionarios acordaron incrementar las acciones coordinadas mediante el intercambio de inteligencia, con el fin de identificar, combatir y neutralizar la amenaza que representan los denominados ‘narcos invisibles’, que intentan ocultarse en España bajo la fachada de comerciantes o turistas”.

Ministro Grande-Marlaska destacó el trabajo coordinado entre Colombia y España:

Comprometido a fortalecer la cooperación entre ambos países, el ministro del Interior Grande-Marlaska destacó el trabajo coordinado que han venido realizando las autoridades de España y Colombia.

El ministro del Interior “reconoció la labor que viene desarrollando la Policía Nacional de Colombia en el intercambio de inteligencia con la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía de España, lo que ha permitido desarticular bandas y redes criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, así como la incautación de importantes cargamentos de droga”.

Y “señaló que esta relación continuará fortaleciéndose mediante información, entrenamiento, preparación e intercambio de conocimientos y experiencias”.

Cooperación bilateral es clave en la lucha contra el crimen organizado transnacional:

El jefe de la cartera de Defensa colombiana recalcó que un diálogo activo con España es clave en la lucha que ambos países mantienen contra el crimen organizado transnacional.

“Esta interacción constante”, según dijo, “permite actuar con mayor efectividad frente a una amenaza que no reconoce fronteras” y que cobra la vida de colombianos y españoles de lado y lado del Atlántico.