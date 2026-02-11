CANAL RCN
Colombia

Abren más de 200 cupos gratis para aprender inglés en Suba: así puede inscribirse y acceder

La Alcaldía de Suba y la Universidad Militar Nueva Granada lanzaron un programa para fortalecer un idioma extranjero. Estos son los requisitos.

Cursos gratis de inglés
Foto: Alcaldía de Bogotá

Valentina Bernal

febrero 11 de 2026
08:56 a. m.
La Alcaldía Local de Suba, en alianza con la Universidad Militar Nueva Granada, abrió una convocatoria para acceder a 254 cupos gratuitos en un proceso de formación en inglés dirigido a personas vinculadas al sector turístico de la localidad.

La iniciativa busca fortalecer las competencias lingüísticas de quienes hacen parte de la cadena de valor del turismo y mejorar la atención a visitantes nacionales y extranjeros.

Cupos gratis para aprender inglés en Suba: ¿qué incluye?

El proceso de formación está enfocado en brindar herramientas prácticas de comunicación en inglés, que permitan a los participantes desenvolverse en situaciones cotidianas del sector de la hospitalidad y el turismo, tanto en escenarios formales como informales.

Los seleccionados recibirán capacitación a través de nueve módulos, con una intensidad total de 140 horas, bajo una modalidad híbrida que combina 42 horas presenciales, 59 horas sincrónicas y 39 horas de trabajo autónomo mediante plataforma virtual.

El proceso incluye simulaciones prácticas orientadas a escenarios reales de atención al turista.

Durante la formación se abordarán contenidos como introducción al servicio al cliente, atención en aeropuertos y estaciones, transporte terrestre y movilidad, compras y atención al cliente, recorridos por la ciudad, servicio al cliente en call center, tipos de vacaciones y actividades, así como atención al cliente y resolución de problemas, todos enfocados en las dinámicas propias del sector turístico.

¿Cómo inscribirse a los cursos de inglés gratis en Suba?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 19 de febrero y podrán realizarse de forma virtual a través del formulario habilitado.

Asimismo, se habilitaron puntos presenciales de inscripción en distintos sectores de la localidad, con atención entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Los puntos y fechas habilitados son:

  • SuperCADE Suba: del 5 al 12 de febrero
  • Alcaldía Local de Suba: del 13 al 19 de febrero
  • Manzana del Cuidado La Gaitana (UPL Tibabuyes): 5 y 6 de febrero
  • SuperCADE Suba (UPL Rincón): 9 y 10 de febrero
  • Centro Comercial Niza (UPL Niza): 11 y 12 de febrero
  • Centro Comercial Bima (UPL Torca): 13 y 14 de febrero
  • Centro Comercial Parque La Colina (UPL Britalia): 16 y 17 de febrero
  • Escuela Chorrillos o Suba TIC (Zona Rural): 18 y 19 de febrero

Requisitos para inscribirse a los cursos gratuitos de inglés

Para postularse, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Fotocopia de la cédula de ciudadanía
  • Certificado de residencia expedido por la Secretaría Distrital de Gobierno
  • Registro Único Tributario (RUT) o Certificado de
  • Cámara de Comercio, vigente y no mayor a 30 días
  • Facturas de venta de los últimos seis meses, certificación comercial y/o certificación laboral en el sector turismo
  • Formulario de inscripción diligenciado

La inscripción virtual se realiza a través del siguiente enlace.

