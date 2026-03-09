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Anuncian cierre de un sector de la avenida Caracas en Bogotá: conozca las rutas alternas

El cierre durará un mes y será entre las 10:00 p.m. y 5:00 a.m.

Cierre en la avenida Caracas en Bogotá.
Cierre en la avenida Caracas en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 03 de 2026
09:18 p. m.
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Desde este viernes 4 de septiembre, comenzará el cierre nocturno de la diagonal 40A con avenida Caracas en Bogotá por las obras de la Línea 1 del Metro.

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La Secretaría de Movilidad explicó que en este tramo se llevará a cabo el izaje de vigas U, correspondiente al contrato EMB-163-2019. Con respecto al cierre, será durante un mes y en la franja que va desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

Vías alternas para conductores y peatones

Quienes circulen en sentido occidente-oriente por la diagonal 40A deberán tomar alguna de estas dos alternativas: la primera es la carrera 19 hacia el sur y luego la calle 34 al oriente; y la segunda consta de ir por la carrera 18A al sur, continuar por la calle 39A al oriente y seguir en la carrera 16 hacia el norte.

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Para las personas que transiten de oriente a occidente, deberán seguir su recorrido por la carrera 13 hacia el sur y luego tomar la calle 32 con dirección al occidente.

El cierre de la calzada también contempla medidas para quienes se desplazan en bicicleta o a pie. Los ciudadanos que requieran pasar por la Caracas deberán optar por caminar a través del paso peatonal semaforizado en el costado sur de la intersección que hay en la diagonal 40A.

Por su parte, los ciclistas que utilizan la ciclorruta de la diagonal 40A deberán bajarse de la bicicleta y tomar el cruce por el paso peatonal habilitado.

Presidente De la Espriella visitó las obras del Metro

El pasado 2 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella visitó las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, las cuales están por encima del 81 % de ejecución.

En la estación 2 en el Portal Américas comenzó el recorrido del mandatario en uno de los trenes. Siguió hasta la estación 4, luego retornó a la primera estación y finalizó el camino en el punto inicial.

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