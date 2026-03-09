Así funcionan los micromercados 24 horas y sin cajeros que ganan terreno en Bogotá

Los residentes de algunos conjuntos y comunidades residenciales de Bogotá empiezan a tener una nueva alternativa para resolver sus compras cotidianas sin necesidad de salir de su entorno.

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Se trata de los micromercados autónomos, espacios de autoservicio que funcionan las 24 horas y permiten adquirir productos de primera necesidad sin cajeros ni personal de atención.

El modelo, que combina tecnología, autoservicio y confianza, hace parte de un formato que ha ganado terreno a nivel internacional.

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¿Por qué los micromercados de conjunto ganan terreno en Bogotá?

Según The Business Research Company, el mercado global de micromercados autónomos pasó de US$82.560 millones en 2025 y tiene una proyección de US$103.390 millones para 2026.

En Colombia, el empresario antioqueño Felipe Pabón Luna comenzó a desarrollar esta propuesta en 2022 junto con su socio Sebastián, inicialmente bajo la marca Cerkatti. Posteriormente, la compañía se integró con SmartStore Brasil, firma especializada en el desarrollo de este tipo de establecimientos.

De esa unión nació AlwaysMart Colombia, que combinó la experiencia acumulada en el mercado nacional con la tecnología y el modelo operativo desarrollado por SmartStore en Brasil.

Así funcionan los micromercados en Bogotá

Estos micromercados buscan que el usuario ingrese al espacio, seleccione los productos que necesita, registre la compra y realice el pago de manera autónoma, es decir que no hay empleados atendiendo el establecimiento.

La propuesta representa una evolución de las tradicionales máquinas dispensadoras, al ampliar la oferta y acercarla a la experiencia de un pequeño mercado de conveniencia.

En Bogotá, Medellín y Cali ya existen puntos de AlwaysMart dentro de comunidades residenciales. La compañía pretende continuar su expansión hacia otras ciudades y alcanzar 200 puntos en Colombia al cierre de 2027.

A nivel internacional, la red a la que está vinculada la operación cuenta con más de 2.000 puntos entre Colombia, Brasil y Estados Unidos.

Los micromercados cuentan con herramientas tecnológicas desarrolladas en Brasil que permiten controlar las transacciones, consultar las ventas en tiempo real, administrar inventarios y recibir alertas cuando determinados productos alcanzan niveles mínimos. También permiten monitorear el espacio.

La propuesta está orientada principalmente a solucionar necesidades puntuales de los residentes. Entre los productos con mayor rotación se encuentran los huevos, además de bebidas, lácteos y otros artículos de la canasta familiar.

Este artículo fue realizado con el apoyo de una inteligencia artificial y redactado por un periodista.