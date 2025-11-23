CANAL RCN
Colombia

Concurrido carril de la Autopista Norte de Bogotá estará cerrado por un mes: ¿Cuál es?

El cierre comenzó hace algunos días y corresponde unas obras que pretenden beneficiar a los vecinos.

Cierre de concurrido carril en Bogotá.
Cierre de concurrido carril en Bogotá. Foto: Secretaría de Movilidad.

Noticias RCN

noviembre 23 de 2025
08:45 p. m.
La Secretaría de Movilidad informó que desde las 00:00 del pasado martes 18 de noviembre, comenzó el cierre de un concurrido carril de la Autopista Norte.

El carril es el que va en sentido norte – sur por la Autopista Norte con calle 97. El cierre es de 24 horas y durará un mes. Para facilitar la movilidad, las autoridades dieron a conocer cuáles son los caminos autorizados.

Cierre carril en sentido norte – sur de la Autonorte con calle 97

Si una persona pasa en sentido norte – sur por la Autopista Norte, podrá seguir su camino por dos carriles de calzada rápida y otro par por la lenta. En la imagen corresponde a los senderos que están marcados en color rojo.

Esta obra busca beneficiar la movilidad de los habitantes de Chapinero y Barrios Unidos. La idea es construir un puente peatonal acorde a los lineamientos del contrato IDU 353 – 2020.

No habrá cambios para el tránsito peatonal

Ahora bien, la buena noticia es para los peatones y ciclistas, debido a que las obras no tendrán cambios en el recorrido. Entonces podrán seguir sus caminos habituales sin inconveniente alguno.

Para los vecinos del sector, se les recomienda estar pendientes de los canales oficiales del Distrito y así estar al tanto de las novedades en las obras, así como de posibles cambios en la movilidad.

De igual forma, es fundamental que los conductores transiten con precaución y yendo de la mano con la señalización. Para peatones, usuarios en bicicleta y demás actores viales, se les recomienda seguir las instrucciones de los agentes de tránsito o el personal que se encuentre encargado.

Cabe mencionar que entre el 1 y 5 de noviembre de 2024, hubo cierre del puente vehicular en sentido oriente – occidente de la calle 100 con carrera 15. Esta obra también hace parte del contrato 353 – 2020.

