Así funcionan los dos nuevos TransMiZonal que benefician a miles cada día: conozca los paraderos

Los usuarios de Transmilenio recibieron una buena noticia. Desde el martes 18 de noviembre, comenzaron a operar dos nuevas rutas del TransmiZonal que pasan por el norte.

La idea es que estos servicios faciliten la movilidad de más de 13 mil personas diariamente. Cabe mencionar que se adicionan a los ya existentes: el CA134 Tibabuyes – Parque Central Bavaria y CK122 Aures II – Zona Industrial.

El primero es el BC165 que cubre la ruta Unicentro – Suba Rincón. El recorrido inicia en el barrio Costa Rica (calle 132 con carrera 94). Cruza por la avenida Rincón y sus 24 paradas están distribuidas por Rincón, San Jorge y Calatrava.

Culmina en la carrera 13, desde donde retoma el camino con 21 paraderos. Opera de 4:30 a.m. – 8:30 a.m. y 2:00 p.m. – 8:00 p.m. entre semana, de 5:00 a.m. a 7:30 p.m. los sábados y domingos/festivos de 5:00 a.m. a 7:30 a.m.

Paradas del B165

Villa Elisa (AC 132 – KR 94C).

El Rincón Norte (KR 94 - CL 131B).

Br. El Rincón Norte (CL 130K – KR 93A).

Br. Rincón - Escuela (KR 93 – CL 129).

Br. Rincón de Suba (KR 93 – CL 129).

IED Villa Elisa (KR 93 – CL 128).

Br. Japón (KR 93 – CL 127C Bis A).

Br. El Rincón (CL 127C – KR 92D).

Carrera 90C (CL 127B – KR 90C).

Br. San Jorge (CL 127 – KR 81A).

Clínica Juan N. Corpas (AC 127 – KR 71B).

Carrera 70G (AC 127 – KR 70G).

CC Niza (AC 127 – KR 60).

CC Bulevar Niza (AC 127 – AV. Suba).

Br. El Batán (AC 127 – KR57).

Carrera 57 (AC 127 – KR57).

Br. El Batán (AC 127 – KR 56A).

Pg. Córdoba (AC 127 – KR 54).

Carrera 51A (AC 127 – KR 51A).

AutoNorte (AC 127 – KR 46).

Clínica Reina Sofía (AC 127 – KR 20).

Pq. Público La Calleja (AC 127 – KR 18A).

Hotel Estelar La Fontana (AC 127 – KR15A).

CC Unicentro (AC 127 – KR 14A).

Br. Santa Bárbara Central (KR 13 – CL 122).

Carrera 13 (CL 119 – KR 13).

Paradas del C165:

Br. Santa Bárbara Central (AK 15 – CL 122).

CC Unicentro (AK 15 – CL 124).

Hotel Estelar La Fontana (AC 127 – KR 15A).

Carrera 16A (AC 127 – KR 16A).

Pq. Público La Calleja (AC 127 – KR 188).

Clínica Reina Sofía (AC 127 – KR 20).

AutoNorte (AC 127 – KR 46).

Br. Prado Veraniego (AC 127 – KR 51 A).

Br. Córdoba (AC 127 – KR 54A).

Br. Prado Veraniego (AC 127 – KR56B).

Br. Hacienda Córdoba Niza VIII (AC 127 – KR 57A).

CC Bulevar Niza (AC 127 – Av. Villas).

CC Bulevar Niza (AC 127 – Av. Suba).

CC Niza (AC 127 – KR 60).

Br. Niza Norte (AC 127 – KR 71).

Br. San Jorge (CL 127 – KR 87A).

Br. San Jorge I (AK 89 – CL 127 Bis).

Cerros de Niza (CL 127A – KR 78).

Urb. La Manuelita (KR 91 – CL 129).

IED Villa Elisa (AK 91 – CL 130D).

Villa Elisa (AC 132 – KR94B).

El segundo TransmiZonal es el CA164 Suba Tibabuyes – Porciúncula. Comienza en los barrios Santa Rita y Nogales Suba (calle 134 con carrera 132A) y recorre por la calle 132, Calatrava, calle 127, carrera 11, Quinta Camacho y carrera 15. Tiene 55 paraderos.

Este servicio solamente opera de lunes a viernes. El primero de 4:00 a.m. a 8:30 a.m. y el segundo de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

Paradas del CA 164 Suba Tibabuyes – Porciúncula