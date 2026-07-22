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Capturan a delincuentes que usaban ‘pincha llantas’ para secuestrar y asaltar en Usme

Una vez el automotor quedaba inmovilizado, llegaban en motocicletas, intimidaban a los ocupantes con armas, los golpeaban y robaban.

Mañana Express

julio 22 de 2026
09:40 a. m.
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La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de tres hombres señalados de participar en un violento caso de secuestro y hurto en el sur de la ciudad. Los hechos se registraron en el sector de Los Soches y Boquerón, en la localidad de Usme, donde varias personas fueron interceptadas bajo la modalidad de pincha llantas.

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Víctimas eran agredidas físicamente en Usme

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes utilizaban una especie de puntilla para dañar las llantas de los vehículos. Una vez el automotor quedaba inmovilizado, llegaban en motocicletas, intimidaban a los ocupantes con armas, los golpeaban y posteriormente los despojaban de sus pertenencias y del carro. Las víctimas fueron trasladadas en contra de su voluntad y abandonadas en el sector de Boquerón, tras ser agredidas físicamente y robadas.

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Un video que circula en redes sociales se convirtió en pieza clave para la investigación, pues muestra cómo varias motos rodean un vehículo estacionado en el sector de Chipaque, entre Bogotá y Cundinamarca, en lo que se confirmó como un caso de pincha llantas.

Rescate de víctimas y capturas

Gracias a labores de patrullaje y control, los uniformados identificaron una camioneta y dos motocicletas cuyos ocupantes adoptaron una actitud sospechosa al notar la presencia policial. En la reacción fueron capturados tres hombres, quienes fueron reconocidos por las víctimas como responsables del secuestro y hurto.

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Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro y hurto, mientras las autoridades reforzaron los controles en la zona para prevenir la repetición de esta modalidad delictiva.

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