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Sigue la búsqueda de Lorena Fagua, la joven que fue arrastrada por el río Suárez

La familia de la joven desaparecida permanece en la zona, acompañando las labores y esperando noticias que les permitan aliviar la incertidumbre.

Noticias RCN

julio 22 de 2026
10:58 a. m.
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La búsqueda de Lorena Fagua, joven de 22 años oriunda de Tunja, mantiene en vilo a su familia y a los organismos de socorro en el municipio de Barbosa, Santander, donde fue arrastrada por las aguas del río Suárez hace cuatro días.

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Según testigos, la joven perdió el equilibrio mientras compartía con sus hermanos y otros familiares en la ribera del río. Desde entonces, bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil de Barbosa, Vélez y Moniquirá adelantan operativos de rastreo, aunque las condiciones del afluente dificultan las labores: pese al bajo caudal, en lo profundo se forman torbellinos que habrían arrastrado a la joven.

Operativos de rescate sin resultados

Las brigadas de socorro han recorrido las laderas del río y activado protocolos de búsqueda aguas abajo, pero hasta ahora no se ha logrado ubicar a Lorena.

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“Lastimosamente el día de ayer no se cumplió el objetivo. Sería darle un momento de tranquilidad, una paz a la familia. El día de hoy nuevamente nos acercamos al río para activar un proyecto en respuesta a lo que se viene haciendo estos días”, reportó el Cuerpo de Bomberos de Barbosa.

La familia Fagua permanece en la zona, acompañando las labores y esperando noticias que les permitan aliviar la incertidumbre.

Solidaridad y esperanza

El caso ha generado solidaridad en Boyacá y Santander, donde autoridades locales y vecinos se han sumado a la búsqueda. Los organismos de socorro insisten en que se requieren buzos expertos para ingresar a las zonas más profundas del río, mientras continúan los recorridos por tierra.

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Por ahora, la comunidad y los familiares de Lorena mantienen la esperanza de que pueda ser encontrada, en medio de jornadas que se han convertido en un símbolo de resistencia y unión frente a la tragedia.

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