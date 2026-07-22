Sigue la búsqueda de Lorena Fagua, la joven que fue arrastrada por el río Suárez

La búsqueda de Lorena Fagua, joven de 22 años oriunda de Tunja, mantiene en vilo a su familia y a los organismos de socorro en el municipio de Barbosa, Santander, donde fue arrastrada por las aguas del río Suárez hace cuatro días.

Según testigos, la joven perdió el equilibrio mientras compartía con sus hermanos y otros familiares en la ribera del río. Desde entonces, bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil de Barbosa, Vélez y Moniquirá adelantan operativos de rastreo, aunque las condiciones del afluente dificultan las labores: pese al bajo caudal, en lo profundo se forman torbellinos que habrían arrastrado a la joven.

Operativos de rescate sin resultados

Las brigadas de socorro han recorrido las laderas del río y activado protocolos de búsqueda aguas abajo, pero hasta ahora no se ha logrado ubicar a Lorena.

“Lastimosamente el día de ayer no se cumplió el objetivo. Sería darle un momento de tranquilidad, una paz a la familia. El día de hoy nuevamente nos acercamos al río para activar un proyecto en respuesta a lo que se viene haciendo estos días”, reportó el Cuerpo de Bomberos de Barbosa.

La familia Fagua permanece en la zona, acompañando las labores y esperando noticias que les permitan aliviar la incertidumbre.

Solidaridad y esperanza

El caso ha generado solidaridad en Boyacá y Santander, donde autoridades locales y vecinos se han sumado a la búsqueda. Los organismos de socorro insisten en que se requieren buzos expertos para ingresar a las zonas más profundas del río, mientras continúan los recorridos por tierra.

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Por ahora, la comunidad y los familiares de Lorena mantienen la esperanza de que pueda ser encontrada, en medio de jornadas que se han convertido en un símbolo de resistencia y unión frente a la tragedia.