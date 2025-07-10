Nuevo cierre en la Autopista Sur afectará la movilidad durante los seis siguientes meses por la construcción del metro

Desde las 10:00 p. m. del martes, 7 de octubre, y hasta las 4:00 a. m., todas las noches, durante los siguientes seis meses, se realizarán cierres entre la Calle Octava y la Av. Primera de Mayo, por la Autopista Sur.

De acuerdo con la administración distrital servirán “para avanzar en la construcción de la estación de integración número 9, específicamente, en el izaje de vigas cajón y vigas metálicas, para el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá”.

¿Qué tramos se verán afectados por las obras de la estación de integración número nueve?

De acuerdo con la administración, los siguientes meses, en el horario nocturno, se tienen previstos:

El cierre total de la calzada mixta y de Transmilenio en sentido norte – sur de la autopista Sur entre calle 8 sur y avenida Primero de Mayo.

El cierre total de la calzada Transmilenio en sentido sur – norte de la autopista Sur entre la avenida Primero de Mayo y la calle 8 sur.

El cierre total de calzada mixta en sentido sur - norte de la autopista Sur entre calle 30 sur y calle 8 sur.

Sin embargo, la Secretaría de Movilidad autorizó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para garantizar la movilidad durante el desarrollo de las obras.

¿Qué desvíos deberán tomar los ciudadanos en la noche?

Las personas que transitan en sentido norte-sur por la avenida NQS y deseen continuar hacia el sur por la autopista Sur o tomar la avenida Primero de Mayo hacia el occidente, deberán tomar la avenida carrera 30 hacia el sur y luego tomar la avenida Primero de Mayo hacia el occidente, para retomar su ruta habitual.

Por otro lado, quienes se movilizan en el mismo sentido (norte-sur) por la NQS y buscan seguir hacia el sur por la autopista Sur, tendrán como ruta alterna la avenida carrera 30 al sur, seguida de la avenida Primero de Mayo y/o la calle 30 Sur hacia el occidente, desde donde podrán empalmar nuevamente con la autopista Sur y continuar con su recorrido habitual.

Finalmente, los conductores que se desplacen en sentido sur-norte por la autopista Sur, deberán tomar la calle 30 Sur en dirección oriente y luego la avenida carrera 30 hacia el norte, para reincorporarse.