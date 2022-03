Corte de La Haya fijó fecha para fallar litigio entre Nicaragua y Colombia

La Cancillería de Colombia dio a conocer la fecha estipulada por la Corte Internacional de Justicia de la Haya, para dar a conocer el fallo respectivo en el proceso instaurado por Nicaragua contra Colombia en el 2013 por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe.

Según la notificación, los jueces darán a conocer su decisión el próximo 21 de abril, desde el Palacio de la Paz en La Haya, a las 3:00 a.m. hora Colombia. Frente a esto, la Cancillería recalcó que hasta no conocer el fallo, no habrá pronunciamiento por parte del equipo jurídico colombiano.

¿Qué estipula la demanda de Nicaragua?

Las reclamaciones que estudia la Corte Internacional, comprendidas en la demanda de Nicaragua, sugieren que Colombia habría violado el derecho internacional por haber incumplido la aplicación del fallo del 19 de noviembre del 2012, por haber iniciado operaciones de la Armada Nacional en el mar Caribe y con la expedición del decreto que estableció la Zona Continua Integral en el Archipiélago.

En respuesta a lo planteado por el gobierno nicaragüense, Colombia instauró una contrademanda reclamando una presunta violación a los derechos de pesca artesanal que tienen los habitantes del Archipiélago, y la expedición de un decreto contrario al derecho internacional mediante el cual medían sus espacios marítimos buscando apropiarse de zonas colombianas.

Cabe recordar que durante las intervenciones hechas por Colombia en las audiencias ante la CIJ, los argumentos presentados se centraban en la defensa de los derechos de pesca tradicionales de la comunidad raizal, en evitar que Nicaragua limite los los derechos de Colombia en el mar Caribe y en defender la soberanía colombiana sobre el Archipiélago de San Andrés.

