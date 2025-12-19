Alarmante: el 70% de los municipios en el país tienen presencia de grupos armados

El país se encuentra enfrentando una crisis de seguridad sin precedentes con un resurgimiento de tácticas terroristas que evocan episodios oscuros del pasado: tomas guerrilleras, vehículos bomba, desplazamientos forzados y ofensivas sistemáticas contra las fuerzas de seguridad del Estado.

¿Por qué está desatada la inseguridad en el país?

Según datos de la Defensoría del Pueblo, el 70% de los municipios registra presencia de grupos armados ilegales, una cifra alarmante que evidencia la expansión territorial de estas organizaciones.

La situación se ha agravado de manera exponencial: el número de integrantes de estos grupos pasó de 15.000 hace dos años a 23.000 en la actualidad, representando un incremento del 40%.

Los ataques contra la fuerza pública han alcanzado niveles no vistos desde 2010. Policías, militares, soldados, batallones y estaciones de policía enfrentan ofensivas constantes e incluso, el narcotráfico ha experimentado una expansión sin precedentes.

Así lo aseguró el experto en seguridad Andrés Nieto, quien aseguró que es triste decirlo, pero “pareciera que se está perdiendo la lucha contra los grupos armados en Colombia. El narcotráfico se expandió como nunca en el ataque a nuestra fuerza pública. Y es que el ataque que se ha hecho a policías, a militares, a soldados, a batallones, a estaciones de policía, es el más alto desde el año 2010”.

Expertos advierten crecimiento de los grupos armados en el país

RELACIONADO Once soldados en estado crítico tras cruel ataque con explosivos en batallón de Aguachica

Expertos consultados por este medio advierten sobre deficiencias estructurales en las capacidades operativas de la fuerza pública y señalan la necesidad urgente de una reorganización institucional.

“Antes vivíamos un conflicto armado interno. Hoy en día se trata más bien de un conflicto entre grupos armados (…) Han adelantado también una acción armada en el departamento del Cauca, que nos recuerda lo que fue también el modus operandi de las antiguas Farc-EP”, añadió Francisco Daza, coordinador de paz y seguridad de pares.