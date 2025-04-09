Cinco miembros de la misión médica resultaron heridos tras accidente en Norte de Santander

Un accidente en la vía que comunica a Convención con Teorama dejó heridos a cinco integrantes de la misión médica adscrita a la ESE de la provincia de Ocaña.

Actualmente, los heridos permanecen bajo observación en el Hospital Emiro Quintero Cañizares.

El incidente ocurrió cuando el personal médico se dirigía a la zona rural del municipio de Convención para brindar servicios de salud a comunidades indígenas.

Misión médica accidentada en Norte de Santander permanece bajo observación

“Cinco pacientes, integrantes de la misión médica, quienes en su desplazamiento entre la vía Convención y San Pablo sufrieron un accidente de tránsito, actualmente se encuentran en nuestra institución recibiendo soporte por parte de los especialistas”, expresó el personal administrativo del hospital.

El hospital informó que actualmente se encuentra en marcha una evaluación médica a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por expertos en cirugía general, ortopedia y neurocirugía, con el fin de determinar la magnitud de las lesiones y establecer los tratamientos más adecuados.

RELACIONADO ELN entregó a dos soldados secuestrados hace cuatro meses en Cúcuta

Comunidad denuncia deterioro en equipos médicos

Asimismo, la entidad señaló que se está ofreciendo un acompañamiento integral tanto a los pacientes como a sus familiares, con el propósito de brindarles apoyo emocional y asistencia continua.

A raíz del incidente, se intensificó el malestar en la comunidad respecto al deterioro de los equipos médicos y de los vehículos utilizados para el transporte de pacientes y personal sanitario, muchos de los cuales presentan fallas mecánicas significativas.