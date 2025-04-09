CANAL RCN
Colombia

Cinco miembros de la misión médica resultaron heridos tras accidente en Norte de Santander

Actualmente reciben atención médica en el Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.

Foto: Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
03:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un accidente en la vía que comunica a Convención con Teorama dejó heridos a cinco integrantes de la misión médica adscrita a la ESE de la provincia de Ocaña.

Actualmente, los heridos permanecen bajo observación en el Hospital Emiro Quintero Cañizares.

El incidente ocurrió cuando el personal médico se dirigía a la zona rural del municipio de Convención para brindar servicios de salud a comunidades indígenas.

El prontuario criminal de alias HD: el cabecilla del Tren de Aragua capturado en Cúcuta
RELACIONADO

El prontuario criminal de alias HD: el cabecilla del Tren de Aragua capturado en Cúcuta

Misión médica accidentada en Norte de Santander permanece bajo observación

“Cinco pacientes, integrantes de la misión médica, quienes en su desplazamiento entre la vía Convención y San Pablo sufrieron un accidente de tránsito, actualmente se encuentran en nuestra institución recibiendo soporte por parte de los especialistas”, expresó el personal administrativo del hospital.

El hospital informó que actualmente se encuentra en marcha una evaluación médica a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por expertos en cirugía general, ortopedia y neurocirugía, con el fin de determinar la magnitud de las lesiones y establecer los tratamientos más adecuados.

ELN entregó a dos soldados secuestrados hace cuatro meses en Cúcuta
RELACIONADO

ELN entregó a dos soldados secuestrados hace cuatro meses en Cúcuta

Comunidad denuncia deterioro en equipos médicos

Asimismo, la entidad señaló que se está ofreciendo un acompañamiento integral tanto a los pacientes como a sus familiares, con el propósito de brindarles apoyo emocional y asistencia continua.

A raíz del incidente, se intensificó el malestar en la comunidad respecto al deterioro de los equipos médicos y de los vehículos utilizados para el transporte de pacientes y personal sanitario, muchos de los cuales presentan fallas mecánicas significativas.

Joven de 16 años secuestrado en Ocaña fue liberado tras 14 días de cautiverio
RELACIONADO

Joven de 16 años secuestrado en Ocaña fue liberado tras 14 días de cautiverio

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Barranquilla

Tarde cívica en Barranquilla por partido de Colombia ante Bolivia: conozca los cierres viales

Putumayo

Ya identificaron a la persona que roció gasolina y prendió en fuego a dos uniformados en Putumayo

Corte Constitucional

¿Qué esperar tras la elección de Carlos Camargo como magistrado?

Otras Noticias

Liga BetPlay

¿Polémica? Dimayor definió los árbitros para la fecha de clásicos de la Liga BetPlay II-2025

La fecha de clásicos de la Liga BetPlay II-2025 se disputará del 5 al 7 de septiembre con duelos vibrantes y horarios ya confirmados.

Redes sociales

Video viral de un hombre durmiendo de pie en TransMilenio: nadie lo ayudó

El video viral de un hombre durmiendo de pie en TransMilenio sin que nadie lo ayudara generó debate.

Estados Unidos

Secretario de Estado de EE. UU. anunció ayuda financiera y apoyo a Ecuador

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 4 de septiembre de 2025

Tecnología

Esto es lo que se podría ver después de fallecer, según explica la ciencia