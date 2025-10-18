Cinco niños desaparecidos en el Cauca: habrían sido reclutados por grupos ilegales

La situación en el departamento del Cauca, Colombia, se torna cada vez más preocupante con la desaparición de cinco niños, presuntamente víctimas de reclutamiento forzado por grupos armados ilegales. El caso más reciente involucra a Valentina Ramos, una menor perteneciente a la comunidad Misak.

Niños desaparecidos en el Cauca

Valentina salió del territorio Misak y fue vista por última vez el sábado 4 de octubre en Santander de Quilichao, junto a un amigo de 13 años. Desde entonces, no se ha tenido noticia de su paradero. La madre de Valentina expresó su angustia, pues, según sus comentarios, no se tienen rastros hasta ahora de la menor.

“Hasta este momento no tenemos ninguna evidencia, ningún rastro donde nos puedan evidenciar de que ella está por ahí", expresó.

Las autoridades indígenas han activado todos los mecanismos de búsqueda disponibles, incluyendo la colaboración con cabildos indígenas del norte del Cauca y la Fiscalía.

"Debe haber prioridad en la desaparición de nuestros niños en el departamento del Cauca. No puede ser que perdamos su rastro", afirmó un portavoz de la comunidad Misak.

La situación se agrava con el caso de dos menores de la etnia Nasa, quienes fueron arrebatadas violentamente de una misión humanitaria de la Guardia Indígena y permanecen en poder de un grupo ilegal en el norte del Cauca.

Las autoridades han condenado enérgicamente estos actos, pues se solicitó respeto por este tipo de acciones humanas por parte de las autoridades indígenas.

"Es prohibido el reclutamiento de niñas, de niños y condenamos este reclutamiento. Pedimos respeto a las acciones humanitarias de las autoridades indígenas", explicó Scott Campbell, representante alto comisionado de la ONU.

Nueva desaparición en Popayán

Adicionalmente, se reportó la desaparición de Helen Alejandra Jiménez, de 14 años, en Popayán. La menor salió de su casa en el barrio El Mirador el pasado miércoles y no ha regresado desde entonces.

Estos casos han encendido las alarmas entre las comunidades indígenas y las autoridades locales, quienes exigen acciones inmediatas para localizar a los menores y prevenir futuros casos de reclutamiento forzado.

La situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de los niños y adolescentes en zonas de conflicto, especialmente aquellos pertenecientes a comunidades indígenas.

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que proporcione cualquier información que pueda ayudar a localizar a los menores desaparecidos. Mientras tanto, continúan las investigaciones y los esfuerzos de búsqueda en todo el departamento del Cauca.