CANAL RCN
Colombia

“Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino”: presidente Petro

El mandatario colombiano aseguró que el señalado por narcotráfico será procesado de acuerdo a las leyes.

Gustavo Petro
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 18 de 2025
05:48 p. m.
El presidente Gustavo Petro aseguró haber recibido al colombiano detenido en el ataque de Estados Unidos a un presunto narcosubmarino en el Caribe.

Horas antes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó de la repatriación de un colombiano y un ecuatoriano que sobrevivieron a un nuevo ataque en medio del despliegue militar que mantiene Washington desde agosto en el Caribe para frenar el tráfico de drogas.

"Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes", dijo Petro en X sin ahondar en detalles.

Desde agosto Washington desplegó buques y aviones de guerra en aguas internacionales del Caribe en una campaña militar para frenar, dice el gobierno, el tráfico de drogas de América Latina hacia Estados Unidos.

"Fue un gran honor para mí destruir un enorme submarino cargado de droga que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito de narcotráfico", dijo el presidente estadounidense en Truth Social, y añadió que la embarcación estaba cargada con fentanilo y otras drogas.

"Dos de los terroristas murieron. Los dos terroristas supervivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para ser detenidos y juzgados", detalló.

La Marina estadounidense ha asesinado a al menos a 27 presuntos narcos en seis ataques contra embarcaciones desde principios de septiembre.

Washington afirma que estas operaciones han reducido la entrada de drogas en Estados Unidos.

