Un policía herido en Cauca tras nuevo ataque con drones y granadas artesanales

En el marco de una complicada situación de orden público en Colombia, este sábado 18 de octubre se registró un nuevo ataque en contra de la fuerza pública. Esta vez los hechos tuvieron lugar en el Cauca.

Según reportaron, un policía resultó herido luego de que criminales usaran drones cargados con explosivos para atentar contra la estación de Policía de El Bordo, cabecera municipal de Patía.

Nuevo ataque contra la fuerza pública en Cauca

El ataque se registró en horas de la tarde del sábado cuando presuntos disidentes del frente Carlos Patiño lanzaron, desde aeronaves no tripuladas, dos granadas artesanales contra la infraestructura de la estación, comandancia del tercer distrito.

Los artefactos cayeron en una zona descubierta, sobre un tanque de suministro de agua. Varias imágenes permiten ver las consecuencias de la detonación, pues se aprecian las ventanas destruidas, los tanques completamente dañados, entre otras cosas.

Las autoridades ya adelantan las correspondientes investigaciones para dar con el paradero de los responsables.