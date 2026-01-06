CANAL RCN
Colombia

Cinco patrulleros de la Policía fueron secuestrados en Tibú, Norte de Santander

El secuestro se registró cuando los uniformados se movilizaban en un bus de servicio público en el sector de La Llana.

Cinco patrulleros de la Policía fueron secuestrados en Norte de Santander
Foto: archivo Policía

Noticias RCN

enero 06 de 2026
10:21 a. m.
En un comunicado, la Policía Nacional confirmó el secuestro de cinco patrulleros en Norte de Santander mientras se movilizaban en un bus de servicio público en el sector de La Llana, zona rural del municipio de Tibú.

Según las autoridades, los uniformados estaban regresando de su descanso por las festividades cuando fueron interceptados por hombres armados que los obligaron a bajar del vehículo y se los llevaron con rumbo desconocido.

La Policía Nacional rechazó el secuestro al que calificó como un "acto criminal" e hizo un llamado para que les respeten la vida y sean liberados inmediatamente.

"Desde el momento en que se tuvo conocimiento de lo ocurrido, la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares y autoridades judiciales, activó un dispositivo especial de búsqueda y verificación, con el fin de lograr la pronta ubicación y liberación de los uniformados, garantizando su integridad física".

