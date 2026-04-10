Nuevo reporte del estado de salud de Yamid Amat: esto dijo la Fundación Santa Fe

Yamid Amat, el reconocido periodista de Colombia, fue hospitalizado en la noche del 21 de septiembre de 2026.

El comunicador llegó a la Fundación Santa Fe de Bogotá e ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos debido a una descompensación relacionada con el EPOC que le diagnosticaron hace unos años.

Además, en las últimas horas, Adolfo Llinás Volpe, el director médico de la Fundación Santa Fe, firmó un nuevo comunicado en el que aclaró que Yamid Amat continúa hospitalizado, pero que su evolución ha sido favorable.

Yamid Amat ha evolucionado tras los tratamientos llevados a cabo en la Fundación Santa Fe de Bogotá

Este 4 de octubre de 2026, sobre la 1:39 de la tarde, la Fundación Santa Fe de Bogotá indicó que continúa a cargo del monitoreo de la salud de Yamid Amat y que su evolución ha sido positiva.

"La Fundación Santa Fe de Bogotá, a solicitud de la familia, informa que el señor Yamid Amat Ruiz se encuentra hospitalizado en nuestra institución, con evolución clínica satisfactoria y respuesta favorable al manejo médico instaurado", precisó la entidad médica.

"Los comunicados relacionados con su evolución serán emitidos de acuerdo con la relevancia de los cambios en su condición y con previa autorización expresa de la familia", se añadió.

Yamid Amat Serna, hijo del periodista Yamid Amat, también se pronunció sobre el estado de salud de su padre

En la mañana de este domingo, exactamente a las 11:42, Yamid Amat Serna escribió en X que la familia continúa acompañando a su padre y que, debido a los últimos reportes médicos, las sensaciones son de positivismo.

"La salud de mi padre evoluciona satisfactoriamente. Los partes médicos, al momento, son favorables, lo cual compartimos con gran ilusión", planteó.

"Sus familiares y amigos continuamos acompañándole en su recuperación, con optimismo y tranquilidad. Gracias de nuevo a todos por el interés y cariño", agregó.