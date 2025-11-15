Citarán a moción de censura a Mindefensa por muerte de siete menores en bombardeo

Este sábado, Medicina Legal confirmó que en el operativo militar en Calamar, Guaviare, murieron siete menores reclutados por las disidencias de “Iván Mordisco”, hecho que generó fuertes reacciones políticas y llevó a que congresistas anunciaran una moción de censura contra el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez.

Respuesta del Gobierno y críticas del Congreso

El presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos de la Defensoría del Pueblo, que recordó que ningún menor reclutado debería resultar afectado en operaciones militares. Petro aseguró que tomó la decisión “a riesgo” para evitar que tropas fueran emboscadas por integrantes de las disidencias.

Desde el Congreso, voces como la representante Katherine Miranda anunciaron la citación a moción de censura, mientras figuras de oposición como María Fernanda Cabal señalaron que se trataba de un “crimen de guerra” y compararon el caso con bombardeos de gobiernos anteriores. Sergio Fajardo afirmó que este tipo de operaciones deben realizarse solo cuando sean “estrictamente necesarias” y criticó una supuesta improvisación del Gobierno.

El presidente del Congreso, Lidio García, rechazó el reclutamiento de menores y lo calificó como una violación al Derecho Internacional Humanitario. Agregó que es necesario un rechazo nacional e internacional frente a estos hechos.

Desde el oficialismo, congresistas como Gabriel Becerra afirmaron que no permitirán que la tragedia sea usada para “politiquería”, mientras la senadora Gloria Flórez calificó el reclutamiento de menores como un crimen “abominable” y pidió acciones para prevenirlo y proteger sus derechos.