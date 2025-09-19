CANAL RCN
Colombia

Imputan homicidio agravado a padrastro de menor asesinado en Medellín

El sujeto, de 28 años, es señalado de ser el responsable de la muerte de su hijastro de cuatro años en el barrio Castilla, al noroccidente de Medellín.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
03:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 19 de septiembre se conoció que la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por homicidio agravado a un hombre de 28 años, señalado de ser el responsable de la muerte de su hijastro de cuatro años en el barrio Castilla, al noroccidente de Medellín.

Imputan homicidio agravado a sujeto que golpeó a su hijastro de 4 años

Falleció el niño de 4 años que fue golpeado por su padrastro en Antioquia
RELACIONADO

Falleció el niño de 4 años que fue golpeado por su padrastro en Antioquia

El caso se originó el pasado 13 de septiembre, cuando el menor fue atacado violentamente en su vivienda.

En un inicio, el procesado fue judicializado por tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar agravada, ya que el niño se encontraba en estado crítico en una unidad de cuidados intensivos.

Sin embargo, tras el fallecimiento del menor el 16 de septiembre, la Fiscalía modificó la imputación al delito de homicidio agravado consumado.

Según la investigación, la agresión se habría desencadenado porque el niño no se encontraba dormido. El presunto agresor lo sujetó con fuerza, lo golpeó en reiteradas ocasiones.

La madre del menor intentó intervenir, pero también fue atacada. El hombre habría utilizado un machete para golpear al menor y posteriormente lo agredió con puños en distintas partes del cuerpo, lo que lo dejó inconsciente.

Así fue la brutal golpiza al menor de 4 años

"Que no tengan compasión como él no la tuvo con el bebé": desgarrador pedido de la abuela del niño de 4 años asesinado
RELACIONADO

"Que no tengan compasión como él no la tuvo con el bebé": desgarrador pedido de la abuela del niño de 4 años asesinado

“Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Castilla, cuando el procesado se habría disgustado porque el niño no estaba dormido. Posteriormente, lo tomó con fuerza del brazo y lo golpeó. La madre de la víctima intentó impedir la agresión, pero también fue atacada”, indicó la Fiscalía.

La madre trasladó de inmediato al niño a un hospital, donde permaneció tres días en cuidados intensivos antes de fallecer a causa de la gravedad de las lesiones.

Las autoridades establecieron que tanto la mujer como su hijo eran víctimas de un ciclo de maltrato ejercido por el señalado.

Pese a la evidencia presentada, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bucaramanga

Conductor de una camioneta fue baleado en Bucaramanga: habría sido víctima de sicariato

Cundinamarca

Delincuentes vaciaron un colegio en Cundinamarca: se llevaron hasta los ahorros del amigo secreto

Gustavo Petro

VIDEO | Los Brayans le responden al presidente Petro tras decir que dejan mujeres embarazadas

Otras Noticias

Viral

La Jesuu reapareció en redes sociales tras el accidente automovilístico, ¿qué dijo?

Tras el trágico accidente de La Jesuu, apareció contando cómo se encuentra su estado de salud.

Donald Trump

Trump lanzó advertencia a los medios de comunicación que lo critiquen

Donald Trump planteó la posibilidad de revocar licencias a medios de comunicación que lo critiquen.

Enfermedades

Especialistas relacionan una actividad dentro de la rutina diaria con el cáncer de páncreas

Selección Colombia

¿Fin a la novela con Cristhian Mosquera? El central eligió, pero Colombia hará un intento más

Secretaria de Movilidad

Aviso a conductores en Colombia con dura multa por práctica común en semáforos: incluso si está detenido el vehículo