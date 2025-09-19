Imputan homicidio agravado a padrastro de menor asesinado en Medellín

Este 19 de septiembre se conoció que la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por homicidio agravado a un hombre de 28 años, señalado de ser el responsable de la muerte de su hijastro de cuatro años en el barrio Castilla, al noroccidente de Medellín.

Imputan homicidio agravado a sujeto que golpeó a su hijastro de 4 años

El caso se originó el pasado 13 de septiembre, cuando el menor fue atacado violentamente en su vivienda.

En un inicio, el procesado fue judicializado por tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar agravada, ya que el niño se encontraba en estado crítico en una unidad de cuidados intensivos.

Sin embargo, tras el fallecimiento del menor el 16 de septiembre, la Fiscalía modificó la imputación al delito de homicidio agravado consumado.

Según la investigación, la agresión se habría desencadenado porque el niño no se encontraba dormido. El presunto agresor lo sujetó con fuerza, lo golpeó en reiteradas ocasiones.

La madre del menor intentó intervenir, pero también fue atacada. El hombre habría utilizado un machete para golpear al menor y posteriormente lo agredió con puños en distintas partes del cuerpo, lo que lo dejó inconsciente.

Así fue la brutal golpiza al menor de 4 años

“Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Castilla, cuando el procesado se habría disgustado porque el niño no estaba dormido. Posteriormente, lo tomó con fuerza del brazo y lo golpeó. La madre de la víctima intentó impedir la agresión, pero también fue atacada”, indicó la Fiscalía.

La madre trasladó de inmediato al niño a un hospital, donde permaneció tres días en cuidados intensivos antes de fallecer a causa de la gravedad de las lesiones.

Las autoridades establecieron que tanto la mujer como su hijo eran víctimas de un ciclo de maltrato ejercido por el señalado.

Pese a la evidencia presentada, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.