“La guerra es contra nosotros los civiles”: ciudadano tras ataques con drones en el Catatumbo

La región del Catatumbo vuelve a ser escenario de violencia tras un ataque con drones cargados de explosivos en la zona rural de Tibú que dejó una persona muerta, varios heridos y aproximadamente cien viviendas afectadas.

Población civil denuncia que están siendo las víctimas de los grupos armados

Las víctimas del ataque denunciaron que la población civil se encuentra atrapada en medio del fuego cruzado.

“Mire cómo están quedando las viviendas de la vereda. Ya hay un centenar de casas con daños, ya no se sabe qué se va a hacer. ¿Qué fue lo que sucedió? Son viviendas de los civiles, entonces la guerra es contra nosotros los civiles”, relató una de las víctimas.

El balance preliminar indica que el ataque destruyó inicialmente doce viviendas, a las cuales se sumaron cuatro más durante la noche del incidente.

La infraestructura residencial de la vereda ha quedado notablemente dañada, dejando a decenas de familias sin hogar y en una situación de vulnerabilidad extrema.

Los habitantes de la zona expresaron su desesperanza ante la situación. "Yo creo que ya esto no se puede. Ya esto no se va a poder. Imagínense, si nosotros que somos supuestamente los dueños de la tierrita y mire lo que nos vienen a hacer a nosotros, ya nosotros estamos obstinados", manifestó uno de los residentes afectados.

El ataque se suma a otros hechos violentos recientes en la región, incluyendo el asesinato de un joven y dos campesinos, en medio de la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc que disputan el control territorial de esta zona estratégica.

Ciudadanos hacen llamado al Gobierno Nacional

Según el presidente nacional de la asociación de víctimas, Olguín Mayorga, las comunidades del Catatumbo han solicitado formalmente al gobierno departamental de Norte de Santander y al Gobierno Nacional que brinden atención inmediata y ayuda humanitaria ante la crisis que atraviesa la región.

La situación en Tibú refleja la prolongada crisis humanitaria que enfrenta el Catatumbo, una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico.