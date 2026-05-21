Financiación para reconstruir la vía que mantiene aislados a los habitantes de la zona rural de Bogotá se estaría gestionando

Tras la denuncia realizada por Noticias RCN sobre el pésimo estado de la vía que conecta la zona rural de Ciudad Bolívar con las localidades de Usme y Sumapaz, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, informó que, aunque se han realizado estudios, el proyecto reviste cierta complejidad:

“La reconstrucción de esta vía, tras la remoción en masa presentada en junio de 2022, presenta una complejidad alta dada la dificultad de las obras de ingeniería requeridas para garantizar la estabilización del terreno alrededor y su alto costo”.

A cuatro años de que la vía se desplomara en la vereda Santa Bárbara, queda en pie un tramo de metro y veinte de extensión que da a un abismo de 100 metros. Los vehículos que se atreven a cruzarlo han terminado cayendo por el barranco y quienes han buscado vías alternas, como los estudiantes de colegio, vieron aumentar sus trayectos en al menos una hora.

Estudios de consultoría ya fueron realizados, pero el Distrito sigue buscando cómo financiar el proyecto:

En palabras de Quintero, la administración Galán ejecutó “los contratos de consultoría e interventoría para identificar los estudios y diseños requeridos para la intervención de la vía, construcción que requiere una inversión aproximada de 13.000 millones de pesos”.

De momento, trabaja con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para presentar el proyecto ante el Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático (FONDIGER) y gestionar la financiación.

“Como parte de este proceso”, indicó que “el pasado 15 de mayo se desarrolló una mesa de trabajo interinstitucional para una revisión documental previa que termine en la posterior radicación del proyecto ante el Comité Técnico del FONDIGER y avanzar en la viabilización de recursos”.

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La despensa agrícola de Bogotá ha ido quedando incomunicada:

La situación a la que se enfrentan las familias campesinas del sector es preocupante y podría tener efectos negativos en algunos sectores de la ciudad. Según el líder comunitario, Fernando López:

“Esta zona es el corredor principal del páramo más grande del mundo, que es Sumapaz y, adicionalmente, producimos cerca de 31.000 litros diarios de leche y cerca de 20.000 toneladas anuales de papa. Somos una despensa principal para Bogotá; es impresionante la cantidad de alimentos que producimos para Bogotá y cómo estamos incomunicados por las vías".