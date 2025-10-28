CANAL RCN
Colombia Video

Ciudadanos rescataron junto a la Policía a madre que saltó con su bebé al río Bogotá

La mujer y la niña, de 10 meses, se recuperan satisfactoriamente en un centro médico de la capital del país.

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
08:37 a. m.
En la localidad de Suba, una bebé de 10 meses y su madre fueron rescatadas, luego de que la mujer decidiera saltar al río Bogotá, ante la mirada inquieta de otros ciudadanos.

De inmediato, informaron a las autoridades y, sin pensarlo dos veces, uniformados de la Metropolitana saltaron detrás de ella para rescatarla y proteger a su pequeña hija.

Así lo dio a conocer el teniente coronel John Díaz, comandante de la Policía de Suba: “Sin pensarlo, sin dudarlo, nuestros dos hombres saltan, exponiendo su vida para salvar la de esta menor y su señora madre, que se encuentran fuera de peligro y recuperándose satisfactoriamente”.

Ciudadanos ayudaron en el rescate:

En el lugar se encontraban varios ciudadanos que ayudaron a las autoridades a sacar a la bebé del afluente y luego a su madre.

Ambas fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial, mientras, las autoridades avanzan en el proceso de investigación para determinar las causas de los hechos.

Líneas de apoyo psicológico gratuito en Bogotá:

Bogotá cuenta con distintas líneas gratuitas de atención, guía y escucha, para personas con depresión o pensamientos suicidas por problemas económicos, familiares, amorosos, relacionados con el duelo o la soledad.

La Línea 106 y su chat 300 754 8933, por ejemplo, “cuentan con un grupo de profesionales que brindan un espacio a toda la ciudadanía (…) La misión del grupo es escuchar a las personas que lo necesiten y promocionar el cuidado de la salud mental”, incluso entre niños, niñas y adolescentes.

Pero no es la única. La línea Calma ofrece el mismo servicio, aunque, orientado a hombres mayores de edad, y “un acompañamiento psicoeducativo con herramientas de cambio cultural y comportamental para que los hombres interesados desaprendan el machismo y se formen en aspectos claves para la convivencia pacífica y la prevención de las violencias”.

Además, a través del 310 864 4214, la ciudad ofrece “atención y asesoría psicosocial para la población LGBTI y sus familias” en la línea diversa.

