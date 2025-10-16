CANAL RCN
Colombia

En el Día de la salud mental, joven colombiana esperó en urgencia por crisis nerviosa y nunca la atendieron

Tras ocho o diez horas, decidió solicitar su salida voluntaria del hospital y regresar a su casa.

Foto: annamar_sia / TikTok
Foto: annamar_sia / TikTok

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
01:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el Día de la salud mental, el pasado viernes, 10 de octubre la joven colombiana conocida en redes como Ana Mar tuvo que enfrentarse a las limitaciones del sector salud para atender a pacientes psiquiátricos.

Según dijo, fue irónico que, precisamente, ese día, ningún hospital quisiera recibirla porque su EPS, Famisanar, ha ido perdiendo los convenios y, finalmente, al ser admitida en un hospital, estuvo esperando a ser atendida durante horas.

En un video compartido en la plataforma TikTok explicó que se puso en contacto con “la línea 106 (El poder de ser escuchado) me atendieron bien, me enviaron una ambulancia y fuimos al hospital”.

Salud mental: el lujo que Colombia no puede seguir pagando con vidas
RELACIONADO

Salud mental: el lujo que Colombia no puede seguir pagando con vidas

Ana Mar esperó durante horas a ser atendida, al igual que otros pacientes, y terminó rindiéndose:

Luego de ser rechazada en varios centros asistenciales, Ana Mar creyó haber encontrado un lugar en el que podrían ayudarla, pero, en cambio, se enfrentó a una situación que agravó su estado:

“Estuve en una camilla, en el suelo, esperando a ser atendida, pero no había atención por psiquiatría, así que opté por solicitar mi salida voluntaria. Llevaba ocho horas esperando a que alguien me atendiera y, a duras penas, me visitó un médico general y remitió mi historia clínica”.

No era la única. En su video señaló que “es muy irónico, porque se habla de conmemorar el día de la salud mental, pero en Colombia, la atención prioritaria a urgencias psicológicas no existe. Ese día estábamos cinco o seis personas esperando atención de salud mental”.

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social
RELACIONADO

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social

¿Pacientes amarrados y sin atención médica?

Antes de rendirse en el hospital y solicitar la salida voluntaria, la joven bogotana presencio los horrores a los que son sometidos los pacientes psiquiátricos, por la falta de personal y negligencia el personal disponible.

Otros pacientes con problemas de salud mental “llevaban muchas horas en el hospital, habían perdido la paciencia, se estaban tornando violentos y agresivas, porque llevaban muchas horas esperando. tuvieron que amarrarlos y para mí era muy curioso presenciar esa escena”.

Su conclusión, tras la tortuosa experiencia, no es otra que “la salud mental en Colombia está muy deteriorada”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

Andrés Guerra: “La tropa necesita volver a activarse en los 32 departamentos del país”

Antioquia

Polémicos audios describen cómo se habría pactado el escándalo de corrupción en Itagüí conocido recientemente

Indígenas

VIDEO | Disidencias secuestraron a dos niñas indígenas en el Cauca: las rescataron, pero las volvieron a raptar

Otras Noticias

Fútbol

Revelan nuevo listado de los mejores jugadores pagos del mundo, según Forbes

Este es el listado de jugadores con mayores ingresos a nivel mundial.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 16 de octubre de 2025

¡Usted pudo haber sido uno de los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 16 de octubre! Descubra el resultado exacto.

Alimentos

Crean suplemento nutricional que promete combatir la desnutrición en Colombia: ¿de qué se trata?

Aida Victoria Merlano

¿Westcol y Aida Victoria Merlano volvieron? Se compartió un video que desató los rumores

Rusia

Ucrania se enfrenta a apagones en todo el país tras nuevos ataques de Rusia a la infraestructura energética