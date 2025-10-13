CANAL RCN
Salud y Bienestar

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social

Boston Medical advierte sobre la presión digital y la ansiedad masculina. En el Día de la Salud Mental comparte 5 claves para cuidar la mente y el cuerpo.

Impactos físicos y mentales que deja la pérdida de un hijo
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
09:00 p. m.
Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que busca generar conciencia sobre los trastornos emocionales y promover acciones que fortalezcan el bienestar integral.

En este contexto, Elizabeth Melo, psicóloga de Boston Medical, advirtió que la salud sexual y emocional de los hombres sigue viéndose afectada por la presión de la masculinidad tradicional y por los discursos extremos que circulan en redes sociales.

La presión digital y sus efectos en la salud sexual masculina

Según Melo, el auge de la llamada machosfera —comunidades virtuales que promueven modelos rígidos de masculinidad— ha tenido un impacto negativo en los hombres.

“Estos espacios refuerzan ideas de dominancia y poder, generando vergüenza al expresar emociones y ansiedad por el desempeño sexual”, explicó.

La especialista recordó que no puede haber salud sexual sin salud mental, ya que el cerebro es “el principal órgano sexual” y el estrés, la ansiedad o la presión social inciden directamente en la función sexual masculina.

Por eso, enfatizó en la necesidad de romper los estigmas y hablar abiertamente sobre las emociones y los miedos.

Cinco estrategias para mejorar la salud mental y sexual

Con motivo del Día de la Salud Mental, Boston Medical compartió cinco prácticas para ayudar a los hombres a liberar la tensión emocional y reconectar con su bienestar:

 

  • Aceptar la vulnerabilidad: reconocer el miedo o la inseguridad sin reprimirlos.
  • Comunicación abierta: expresar preocupaciones y límites con la pareja o seres cercanos.
  • Autoaceptación: entender que el valor personal no depende del desempeño sexual.
  • Romper mitos: no hay una frecuencia “normal” de relaciones; lo importante es el bienestar mutuo.
  • Cuidar los hábitos de vida: buena alimentación, ejercicio y descanso influyen tanto en la mente como en el cuerpo.

Finalmente, Melo recalcó que buscar ayuda profesional no es debilidad, sino un acto de valentía. “La salud mental masculina no se trata de aguantar en silencio, sino de hablar, buscar apoyo y vivir la sexualidad sin presiones externas”, concluyó.

