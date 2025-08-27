Clara López: "Necesitamos recuperar el 100% del territorio de manera democrática"

Seguimos con nuestras entrevistas a candidatos en Tribuna RCN, la gran alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta y el diario La República.

Hoy por Tribuna RCN pasó la exalcaldesa de Bogotá y congresista del Pacto Histórico, Clara López Obregón, para hablar sobre la supuesta división en la izquierda, sus propuestas en seguridad, relaciones diplomáticas y la posibilidad de que una mujer llegue a la Presidencia.

Noticias RCN: ¿Qué la hizo decidirse a lanzarse a la Presidencia?

Clara López: Yo quiero convocar al país, no quiero ser la candidata de una secta. Quiero que el país entienda que debemos superar la polarización, y eso se hace con un debate limpio, respetuoso, una propuesta seria de diálogo nacional y con la convicción de que podemos encontrar comunes denominadores, para poder vislumbrar una visión compartida de nación.

Noticias RCN: ¿Cómo ve esas peleas que hay en la izquierda?

C. L.: La izquierda siempre ha sido una polifonía, yo no veo una fractura profunda, lo que veo es el proceso de acomodamiento hacia la selección de una candidatura única.

Los que están en el Pacto y los que estamos fuera, vamos a recurrir a una consulta abierta en marzo, en frente amplio, para elegir una sola candidatura porque la intención es seguir gobernando Colombia.

Noticias RCN: ¿Cuál sería su política de seguridad y cómo redirigir la paz total?

C. L.: Necesitamos paz con estrategia, eso quiere decir un fortalecimiento de la capacidad tecnológica de las fuerzas armadas, tenemos que garantizar la protección de las poblaciones en el territorio, de todos los ciudadanos, que se pueda hacer empresa en paz.

Necesitamos recuperar el 100% de la ocupación del territorio de manera democrática, de la mano de la fuerza pública, pero también con las comunidades, los defensores de derechos humanos, con médicos, profesores, ingenieros… porque es la presencia del Estado y el desarrollo lo que nos va a sacar adelante.

Lo que debemos es rodear a la fuerza pública, nosotros tenemos ojos y oídos, y tenemos que estar prestos a colaborar.

Noticias RCN: ¿Qué posición debería asumir Colombia frente a lo que parece un conflicto inminente entre Venezuela y Estados Unidos?

C. L.: Tengo que decir que me ha tomado por sorpresa ese despliegue militar, recuerda más la política de Teddy Roosevelt, que las políticas de cooperación entre América Latina y Estados Unidos.

Debemos tener un respeto absoluto por la soberanía de cada país y dejar que asuman sus propios problemas. Estoy muy preocupada de que pueda haber una intervención militar en el vecino país, porque eso sería romper la paz de Latinoamérica.

Le haría un llamado a Estados Unidos, que es nuestro socio estratégico, para conversar y no usar la salida militar, que es la más fácil en el corto plazo, pero la que enreda todo, como hemos visto en Afganistán, Irak y Libia.

Colombia debe mantener su relación con Estados Unidos, pero no cerrarse a la diversificación que ha iniciado el presidente Petro con su visita a China.

Noticias RCN: ¿Qué posibilidades tiene una mujer de convertirse en presidente de la República?

C. L.: Un ramillete de mujeres competentes y conocedoras de la realidad nacional. Creo que os llegó el momento y estoy segura de que vamos a tener una mujer, el próximo 7 de agosto de 2026 en la Presidencia de la República.