Francisco Barbosa: “los acuerdos se tienen que hacer sin ingenuidad política”

Seguimos con nuestras entrevistas a candidatos en Tribuna RCN, la gran alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta y el diario La República.

Hoy por Tribuna RCN pasó el exfiscal general Francisco Barbosa. Habló de su política para combatir la criminalidad, y calificó como una estrategia que Carlos Ramón González se refugie bajo el gobierno de Daniel Ortega.

Aunque no descarta una alianza, fue enfático en afirmar quién no tendría cabida en su aspiración.

¿Qué lo hace diferente a los demás candidatos?

“Creo que la experiencia. He sido una persona que ha estado al frente de responsabilidades en este país, no estoy improvisando, fui fiscal general de la Nación, conozco los problemas del país, las instituciones, la Constitución, el manejo del Estado; y la gente me conoce, sabe cómo actúo, cuál es mi carácter y que lo que hago lo hago con determinación”.

¿Estaría dispuesto a renunciar a su aspiración para fortalecer una sola candidatura?

“Estaría dispuesto a unirme a un grupo de candidatos, siempre y cuando hayan reglas, métodos y modos, pero en es que en este momento es ingenuo pensar en cualquier tipo de unión cuando acabamos de ver lo que ocurrió con Miguel Uribe Turbay, y una decisión de que se escoja una persona tan pronto, podría tener incluso problemas de seguridad y orden frente a la cantidad de personas que quieren hacerlo”.

“No necesariamente estamos ante un proceso electoral inminente. Entonces creo que van a llegar los acuerdos, pero los acuerdos se tienen que hacer sin ingenuidad política”.

¿Cuál será su estrategia en materia de seguridad para combatir la criminalidad?

“Se deben derogar todos esos beneficios de paz total que se le dieron a personas que han sido condenadas por delitos muy graves. Que la Policía y el Ejército regrese a los territorios en alianza con la Fiscalía; recuperar los corredores estratégicos contra la criminalidad en diferentes lugares del país”.

Como exfiscal general explique por qué la demora para expedir la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González

“Seguramente hay una estrategia para que este bandido se quede allá y no le responda a la justicia. Estamos hablando de Nicaragua que es un Estado forajido, donde no hay estado de derecho, donde no hay justicia, donde la justicia es el mismo presidente Ortega, entonces básicamente él se ubica allá y no en otro país normal. Si estuviera ubicado en otro país donde existiera Estado de derecho y democracia, seguramente las cosas fluirían más, pero es como pedirle una circular roja a Venezuela o a Corea del Norte, o Cuba”.

“Lo grave del asunto es pedir una explicación frente al comportamiento inapropiado alrededor de este caso, del presidente Petro”.

¿Con quién contemplaría hacer alianzas?

“Hago parte de lo que sería la gran coalición de partidos y movimientos políticos alrededor de unas propuestas en donde está, si se quiere, unas ideas fundamentales de respeto a la institucionalidad”.

“Habría un grupo grande de personas para poder estar en marzo escogiendo ya un candidato que permita llegar a la segunda vuelta, o ganar en primera vuelta. También estarían en esa gran coalición los exgobernadores que son personas que tienen identidad con nosotros”.